Periodista Merlyn Villarreal ubica a los panameños: “Yo los veo muy confiados y agrandados”

El buen criterio que ha mostrado la panelista de “Conexión fútbol” Merlyn Villarreal hizo que los panas pusieran sus ojos en ella para que los oriente en su viaje a nuestro país.

Merlyn, quien hace apenas unas semanas se unió al programa de Repretel, fue citada hace unos días por un par de youtubers panameños del programa Los Meketrefes del deporte, para que opinara sobre la mejenga que tendrán este jueves las selecciones tica y canalera y allí les hizo notar que los siente muy creciditos y confiados de que podrán ganar en suelo costarricense.

El estilo directo de la periodista les gustó y le pidieron que les echara un mano cuando vengan a presenciar el partido de este jueves, a las 8: 05 p.m., en el Estadio Nacional.

Ella hará algunos pases en vivo para el canal de los canaleros, donde se ha convertido en una sensación, pues no se queda callada y con argumentos defiende a los ticos. ¡Ojalá que la Sele le haga segunda!

Merlyn conversó con La Teja y aseguró que si bien la mejenga estará más que peleada, sí se puede sacar un marcador positivo que nos ponga a tan solo dos puntos de los panameños y por ende del cuarto lugar de la eliminatoria mundialista a Catar 2022.

–¿Cómo se dio la oportunidad de intervenir con los panameños?

Se dio porque ellos me vieron en una intervención que tuve en 120 Minutos, donde opinaba del partido y decía que veía a los panameños muy confiados y eso podía jugarles en contra. Luego una página mexicana agarró el extracto de ese video y lo compartió, eso le llegó a la gente del programa Los Meketrefes y empezaron a hablar de mí, después en redes sociales comenzaron a decir que me querían en ese programa, me contactaron y hablamos como una hora porque ellos dicen que vienen para el entierro tico.

El programa es un corte como VIS10N del 10, aquí voy a tener una intervención para darles la alineación de Costa Rica y un poco de las variantes que va a tener el equipo. Ya esta es la segunda oportunidad que tengo con los medios de allá, antes había colaborado para Marcador, un programa muy visto allá.

Merlyn Villareal Merlyn Villarreal es de las pocas que todavía confía en la sele. Cortesía.

–¿Los siente confiados?

Yo se los dije y creo que sí, si usted ve, Panamá tiene 23 legionarios con un físico impresionante y están en un buen momento, el entrenador ve hacia el banquillo y tiene dos o tres cambios por puesto, pero sí siento que la prensa está confiada sin tomar en cuenta que lo que les viene es duro, ellos van a venir a San José y no va a ser un partido fácil, yo les recordé que ellos fueron al Mundial de Rusia por un gol que no era, en cambio nosotros hemos ido a más Mundiales y con jugadores mejor posicionados. Les dije que los veía confiados y agrandados, que si estuviera en la posición de ellos estaría con más cautela porque contra Canadá y Estados Unidos no pudieron.

El agrandamiento de ellos va porque antes de la eliminatoria, nunca pensaron tener los mismos puntos que México. Ellos hicieron un recambio generacional, algo que no se ha hecho aquí.

–¿Cuál es la principal duda que tienen de Costa Rica?

No saben mucho de jugadores como Keysher Fuller, que tal vez no lo han visto jugar, algo que les llama la atención es que aquí el panorama está muy gris, que no creemos ni en los jugadores ni en Luis Fernando Suárez.

También hay cosas que ellos se guardan y que yo también me guardo para no darle armas al rival.

–O sea, la debilidad de ellos es estar confiados y la de nosotros es la falta de confianza...

Sí, ellos lo saben y me lo han dicho.

Merlyn Villareal Merlyn Villareal no se ha arrugado ante el crecimiento de los panas. Cortesía.

–¿Cómo ve el partido contra Panamá?

Futbolísticamente no estamos bien y eso hay que reconocerlo, pero vamos a jugar con un Estadio Nacional casi lleno, el público se puede meter y la emotividad del jugador puede ayudarnos, nosotros tenemos que ganar sea jugando mal o jugando bien, si es con un gol al minuto 90 bienvenido sea. Si eso no sucede creo que sería cumplir en los próximos partidos contra México y Jamaica y empezar con un proceso nuevo de una vez.

–¿Cuál es el marcador que sueña?

Yo diría que un 1 a 0 a favor de Costa Rica para ser realista porque casi no llegamos a marco y no metemos goles, pero espero que esta vez sea diferente.