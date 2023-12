Periodista Michelle Naranjo le tiró con todo a Fernán Faerron, prometido de su cuñada Laura Ortega

Michelle Naranjo y Gustavo Ortega están comprometidos y Fernán Faerron es el novio de la hermana de Ortega.

Michelle Naranjo, quien trabaja para Teletica.com, se le fue con todo al jugador herediano Fernán Faerrón, prometido de su cuñada Laura Ortega.

La periodista compartió en sus redes un video donde iba saliendo el futbolista tras ser expulsado en el partido contra Liga Deportiva Alajuelense de este domingo y escribió: “Antes besaba otro escudo, antes le agradecía a esta afición y hoy pues bueno, mala memoria”.

La periodista Michelle Naranjo le tiró con todo a Faerron

Pero, no solo eso, porque además luego subió otro video donde sale el jugador rojiamarillo diciendo: “¡Buenas noches a todos! y, ¡que viva la Liga!”, de hace unos años atrás.

“Y ni modo, buenas noches”, escribió Naranjo en este otro video.

Lo curioso es que Faerron es el prometido de su cuñada, hermana de su pareja y padre de su hijo Gustavo Ortega.

A Fernán Faerron le recordaron su pasado

El youtuber Diego Bravo le consultó a la modelo y cantante Laura Ortega qué opinaba al respecto, pues es su cuñada hablando mal de su novio y esto le respondió:

“Bebé, ni sé qué decirte jaja, o sea, ni entiendo como a ella se le ocurriría poner algo así. Solo porque perdió un partido”, le contestó la futura esposa del defensor Herediano.

Michelle Naranjo publicó esto después de tirarle al cuñado de su prometido.

Después de terminado el partido Michelle volvió a hacer otro posteo en el que escribrió que dejaran de “hacer problemas donde no hay”.

“Es bien sabido que soy superaficionada, tengo 14 años de ir al estadio sin faltar, he criticado públicamente jugadores mil veces, me he enojado con el mismo equipo, he llorado cuando perdemos y desde ese lugar siempre vendrán mis comentarios hacia el fútbol costarricense. Nada es personal y hay que dejar de tomárselo como tal”, escribió.

Pero la tiradera no quedó ahí, porque después fue el mismo Faerron el que le tiró una pedrada o más bien una flor a Naranjo.

Fernán Faerron publicó esto dedicado a la cuñada de su novia.

“A un beso una flor. Buenas noches florences”.

“Posdata: Se lo mandan a Wendy Guevara (MN) que me tiene bloqueado”, publicó el jugador en sus redes.

Justamente, esta semana Laura Ortega cuidó varias horas al hijo de Michelle y su hermano Gustavo, para que ella pudiera ir al salón de belleza, pero de seguro después de esto ya no habrán más favores así.