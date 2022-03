Periodista Minerva Rojas jugaba a ser Nancy Dobles cuando era chiquilla

Minerva Rojas Minerva Rojas es la nueva y bonita cara de De boca en boca.

Cuando era una chiquilla, la periodista Minerva Rojas agarraba un micrófono y jugaba de que era la presentadora Nancy Dobles, quien en aquel entonces era parte de “A Todo Dar”.

Ahora que creció, una de las lindas experiencias que ha vivido desde que llegó a “De boca en boca” es poder conocer y contarle su anécdota a la porteña.

Minerva es vecina de Puriscal, tiene 31 años, es madre de un niño llamado Alejandro y desde hace cuatro meses es parte del elenco periodístico de “De boca en boca”. Anteriormente hizo práctica profesional en el programa y ahora regresó.

Con poquito tiempo en el canal ha sabido hacerse un campo, al punto que incluso ha llegado a cubrir la ausencia de algunos de los presentadores titulares del espacio de Teletica.

–¿Cómo han sido estos primeros meses en el 7?

Me han dado bastantes oportunidades de presentar, de andar por todo lado y de tener entrevistas importantes, pareciera que tengo más oportunidades porque como ya estuve, ya conocía a la gente y el trabajo. Me gusta porque si ellos creen en mí, también yo creo, aunque sé que todo es un constante aprendizaje.

No hay campo para los nervios o las inseguridades, pero he contado con el apoyo de todos mis compañeros, quienes me ayudan cuando ven que necesito algo.

Minerva Rojas Ale es el motorcito de la periodista Minerva Rojas

–¿Ya le pasaron los primeros chascos?

Sí, un día para una entrevista con Gerardo Zamora, en Heredia, nos costó llegar por las presas y cuando llegamos, la cámara no sirvió y se grabó solo la mitad de la entrevista.

–¿Qué le dice su hijo por verla en tele?

Ale tiene seis añitos y está superfeliz de que la mamá salga en tele y la verdad es que parte de lo que soy ahorita es en parte gracias a la existencia de él. Fue un impulso para ponerle en la U, para tener paciencia a que saliera trabajo porque siempre soñé con lo que estoy haciendo ahorita y sentir que él está orgulloso de mí es muy gratificante.

–¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora?

Organizar el tiempo y el lugar con los entrevistados, coordinar todo es complicado, se trabaja bajo presión, pero es muy satisfactorio cuando se logra.

–¿Antes de trabajar en espectáculos consumía ese tipo de noticias?

Cuando hice la práctica no lo seguía mucho, tampoco le seguía el paso a la gente de aquí, entonces ha sido un aprendizaje constante, a mí me gusta llegar informada a entrevistar a alguien y trato de prepararme antes. Sé que hacer farándula no es fácil, más en el caso de De boca que hay que innovar y eso me ha ayudado a hacer crecer mi creatividad.

Igual, cuando tengo alguna duda no tengo problema en preguntar, por ejemplo a una Natalia Monge, que la admiro mucho.

Minerva Rojas Minerva Rojas sigue ejemplos con el de Natalia Monge. Cortesía.

–¿Qué hacia antes de esto?

Siempre estuve en el área de la salud, era asistente de médicos, trabajé en una clínica dental y en un hospital los últimos cuatro años.

–¿Y por qué no se fue por ese campo?

Porque yo soy periodista desde siempre, recuerdo que cuando estaba A Todo Dar, jugábamos a ser los presentadores y yo era Nancy Dobles, de hecho un día tuve la oportunidad de conocerla y contarle la anécdota.

–¿Qué le dijo?

Me lo agradeció mucho, ella creo que tiene una vibra muy positiva que a mucha gente le transmite y el crecimiento que ha tenido es algo que inspira, es un ejemplo a seguir al igual que Natalia.

–¿Cómo es fuera del trabajo?

Me gusta mucho bailar, cantar y escuchar música todo el tiempo, soy amante de la vida, trato de ser positiva y agradecer todo lo que me pasa.