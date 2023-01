Periodista no vidente hace historia en la primera división de nuestro fútbol

Jairo Solano ya hizo sus primeras entrevistas a jugadores del Cartaginés. Cortesía.

Un joven, de 21 años, está haciendo historia al convertirse en uno de los primeros periodistas no videntes que cubre la primera división de nuestro país.

Se trata de Jairo Solano, vecino de Paraíso de Cartago, estudiante de la Universidad San Judas Tadeo y quien padece desde pequeño una condición extraña en jóvenes llamada glaucoma congénito. Tan solo tiene un 10 por ciento de capacidad visual.

Él actualmente colabora para la página RM Deportes, propiedad de los comunicadores Rodolfo Méndez y su hijo Adrián.

El muchacho debutó el sábado anterior en cancha durante el partido disputado entre Guanacaste y Cartaginés. Allí, al finalizar el encuentro tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras como Isaac París, Daryll Parker, William Quirós y otros más.

“Desde que era pequeño siempre soñé con ser periodista deportivo, no podía jugar fútbol con mis amigos por mi condición visual, pero narraba los partidos de ellos. Al salir del colegio quise entrar a la UCR y no me dio la nota, luego una persona me puso en contacto con Adrián (Méndez), yo ya había tomando experiencia con mi propia página que se llama Cien por ciento deporte, en donde le he ido dando espacio a muchachos como yo que querían ir practicando, también saqué un curso de locución y él me invitó al programa de ellos, vino la pandemia y se le complicó la salud”, afirmó el joven.

Debido a la enfermedad del narrador de Teletica perdieron contacto y no fue sino hasta que se lo topó en la final entre Cartaginés y Alajuelense que volvieron a hablar. Después, Adrián le solicitó unirse al equipo, ya que buscaban muchachos que le ayudaran.

Jairo Solano es el periodista no vidente que cubre la primera división. Cortesía.

Para el joven periodista, el debut del sábado anterior fue algo que jamás olvidará, pues la experiencia de viajar a cubrir un partido fue algo muy emocionante.

“Los jugadores me trataron muy bien, traté de estar listo para hacerles otra pregunta cuando terminaran de contestar y me sentí muy bien”, afirmó el muchacho.

Si usted se pregunta cómo hace para realizar las consultas a los protagonistas del juego, Jairo tiene dos métodos.

El que ha hecho durante toda la vida es que una persona, ya sea un familiar o un amigo va con él al partido y le va contando lo que pasa. Incluso solicitaron un permiso a la UNAFUT para que ese acompañante también tenga acceso a los estadios.

Recordemos que la FIFA conmemoró en el 2019 a doña Silvia Grecco, una aficionada brasileña que hacía lo mismo con su hijo no vidente en los partidos del Palmeiras en el torneo carioca.

La otra forma es que hace las de los abuelos, ya que gracias a un aparato de radio pegado a su oreja, con el que va dándole forma en su mente al partido.

El joven agradeció a su madre y al resto de personas que lo han apoyado para cumplir su sueño. Añora trabajar en un medio más grande y si es posible en una cadena internacional.

Jairo Solano sueña con entrevistar a grandes figuras como Lio Messi. Cortesía.

Contentos.

Por su parte, sus jefes están muy contentos e ilusionados con la participación de Jairo, lo ven empapado no solo de fútbol sino de diferentes deportes y con la pasión que se necesita para hacer carrera en esto.

“Fue una decisión familiar y eso nos hace sentir muy contentos porque Jairo puede hacer algo que siempre soñó. Para mi papá y para mí eso es lo más importante y esperamos que él pueda crecer y pueda estar en un medio grande en el futuro. Es un tipo muy dedicado al deporte, sabe de todo y es muy importante que tenga esa actitud porque eso es lo que lo va a hacer crecer”, dijo Adrián Méndez.

Son pocos.

Según don William Mora, presidente del Círculo de periodistas y locutores deportivos de Costa Rica, Jairo es la segunda persona no vidente que cubre la primera división, anteriormente lo hizo don Pedro Alejandro Castro, director y productor del programa Canchas abiertas, en la década de los 70.

Además, fue el creador del campeonato de jupas que se sigue practicando en Patarrá.

Otro caso similar es el de Francisco Rodríguez, quien es vicealcade del cantón de Grecia y comentarista deportivo.

En su caso, fue invitado en varias ocasiones por la gente de Radio 16 de Grecia ( 1590 A.M). para que comentara algunos de los partidos del equipo local desde el 2021 y a la fecha se mantiene vigente, aunque por una cuestión de la emisora no ha vuelto a estar en una mejenga de primera.

Él le envió un mensaje de felicitación al joven.

“Lo felicito por abrir brecha en el periodismo, espero que como persona con discapacidad visual pueda demostrar su conocimiento y que en una de las cosas que más nos apasiona a las personas ciegas como lo es el deporte pueda disfrutar trabajando y demostrando que una persona con cualquier discapacidad puede hacer lo que se propone, lo único que se necesita es que le den la oportunidad”, dijo Rodríguez.