Periodista Oscar Ulloa inició campaña para recolectar una millonada por esta insólita razón

El periodista Oscar Ulloa tiene un sueño que desea cumplir con el dinero de otros. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista Óscar Ulloa sorprendió a sus seguidores al hacer algo que, según reconoció él mismo, no acostumbra: pedir ayuda públicamente para cumplir su sueño.

Claro está, el deseo está relacionado con su admiración por el jugador argentino Lionel Messi.

Ulloa publicó un video en sus redes sociales en el que explicó que necesita recaudar 60.000 dólares o euros, que son más de 27 millones de colones, para conseguir una colección muy especial.

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Oscar Ulloa inició campaña para cumplir un sueño propio

El expresentador de noticias quiere todas las camisas que Messi utilizó durante los mundiales y que, además, están firmadas por el astro argentino.

“Me parece un recuerdo muy bonito y siento que sí, me gustaría tenerlo, honestamente. Si no fuera algo importante, no estaría haciendo esto. Es como un sueño para mí”, explicó.

Pero esa no es la única meta que se planteó. También busca conseguir 4.250 dólares o euros; es decir, casi 2 millones de colones, para adquirir una fotografía acompañada de una camisa que Messi utilizó en el Mundial 2026 y que también está firmada por el futbolista.

“Con esa foto tan bonita y la camisa del Mundial 2026 que usó Messi, firmada por él, sería un gran recuerdo”, comentó.

El periodista aseguró que vivió con mucha intensidad el Mundial 2026 y que su admiración por Messi es precisamente una de las razones que lo motivan a intentar conseguir estas piezas.

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Ulloa incluso apeló al poder de las redes sociales para alcanzar las millonarias metas y pidió a quienes quieran ayudarle que se comuniquen con él por mensaje directo. También mencionó que pueden hacerlo mediante SINPE o transferencia internacional.

“Confío en el poder del internet y lograrlo para cumplir este sueño”, concluyó. No sabemos si de forma sarcástica o de verdad está apelando al dinero de los demás para cumplir su sueño.

¿Será que lo logra?