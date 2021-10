Periodista Pablo Campos de Multimedios dijo por qué nunca volvería a Repretel

Hace unos días el periodista Pablo Campos, quien ahora trabaja en canal 8, de Multimedios, se puso a contestar algunas preguntas de sus seguidores de Instagram.

Ahí reveló que lo “hicieron” salir del clóset a la fuerza, sin decir nombres, y también dijo que jamás volvería a trabajar en Repretel.

Eso sí, cuando le consultaron si le gustaría volver a Teletica, ahí sí dijo que sí sin pensarlo.

Pablo trabajó para Noticias Repretel años atrás, pero fue despedido por un aparente altercado con un camarógrafo durante una gira.

“Mi mamá me enseñó que uno no va donde no lo quieren”, fue el argumento que usó.

Por cierto, dicen que el más dolido con el despido de Nayad Nassar, la hija de Cristiana Nassar, del canal 8, es precisamente Pablo, porque se había convertido en uno de sus mejores amigos.

Además, dicen que Pablito era el protegido de Cristiana y como ella y su hija ya no están en Multimedios, él no ha parado de sufrir porque entendió que ahí, ni en cualquier otro trabajo, nadie es indispensable.

Por cierto, hablando del 8, hubo más cambios tras la llegada del periodista Freddy Serrano como jefe mayor.

Se dice que ya ascendió al periodista Sergio González, el ex-Giros, como jefe de La Revista, luego de despedir días atrás al productor que estaba desde sus inicios. Es decir, Sergio ya no solo es presentador, sino que también está cargo del contenido del programa.