El pie empezó solo inflamado y el miércoles el doctor de Sarchí me dijo que sí es una trombosis y que mejor me fuera para el San Juan de Dios, que es donde me toca porque yo vivo en San José por el trabajo, y me hicieron otro ultrasonido y me dieron otros antibióticos, pero ya a partir de ese día se me empezó a hacer una alergia en los dos pies, yo me empecé a asustar un montón. Era como cuando a uno lo pica una hormiga y la roncha se hace roja y el pie se me empezó a poner más morado.