Estoy realista con lo que está pasando, que Saprissa no tiene plata para contratar un buen técnico o buenos jugadores, más allá de que Roy Myers pueda ser un buen técnico, la falta de buenos jugadores hace que Saprissa no se vea como lo que era, sino como un equipo más. Los aficionados están superresentidos y así me siento yo porque soy mucho de ir al estadio y ser incondicional y si se pudiera ir ahorita, no iría.