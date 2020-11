Eso me duró el kínder y la escuela, ya en el cole un poco menos, pero siempre había bromas. Incluso hace como ocho años, ya entrando a medios de comunicación, se me cerraron algunas puertas por el tema de la apariencia. Recuerdo que una vez un productor artístico me dijo que debía bajar de peso porque si no no iba a llegar a ser nadie, eso me golpeó duro y por eso decidí hacer el cambio más que por lo demás, por mi salud.