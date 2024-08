Periodista Paula Brenes confesó tener una adicción muy picante en un programa en vivo

Paula Brenes es una de las presentadoras de canal 8 y en ocasiones participa en el programa La Revista.

La periodista Paula Brenes estuvo de invitada la mañana de este miércoles en el programa La Revista, donde se declaró “adicta” al sexo.

Sus compañeros Sergio González y Fabiola Herra realizaron el espacio “El mañanero” y el tema que tocaron fue precisamente la adicción al sexo.

González le preguntó a Paula sobre qué opinaba al respecto y fue cuando se rajó como la manta.

“Diay, si es con la misma persona está muy bien”, dijo en un inicio.

Paula Brenes se cantó solita en La Revista

Sin embargo, cuando su compañero le preguntó si la adicción era con otra persona, que no fuera la pareja, no puso ni los codos, como decimos popularmente.

“¿A quién no le gusta? Hablando entre adultos, ¿a quién no le gusta tener una relación (íntima)?, bueno a mí me encanta, no a mí no, a una amiga”, dijo entre risas la guapa, mientras sus compañeros la molestaban.

Brenes después aclaró que le gusta el sexo solo con una persona y no con varios como lo estaban hablando con las invitadas.

La presentadora de Telediario al minuto confesó que entre más habló del tema más se hundió, pero que al final dijo que anécdota que le pasó en televisión en vivo se la tomó con mucho humor.