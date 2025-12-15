Periodista Paulo Alvarado atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal

Paulo Alvarado, periodista tico en Univisión Chicago, pasa uno de los momentos más duros a nivel personal. (Redes/Instagram)

El periodista costarricense Paulo Alvarado, quien labora actualmente en Univisión Chicago, en Estados Unidos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y decidió compartirlo con el corazón en la mano a través de sus redes sociales.

El comunicador anunció que su querido perrito Tango está a punto de pasar el arcoíris de los perros, pues se encuentra en la etapa final de su vida, luego de haber sido diagnosticado con cáncer desde julio.

Según relató, los veterinarios le indicaron que no había mucho que hacer por su mascota, más allá de acompañarlo, ya que por su edad, cualquier tratamiento sería más agresivo que la propia enfermedad.

Paulo Alvarado vive solo con su perro Tango, lo cual ha sido muy duro el enfrentar su enfermedad. (Redes/Instagram)

Por esta razón, optaron por administrarle esteroides para darle una mejor calidad de vida y permitirle transitar este proceso con tranquilidad y sin dolor.

“Decidimos darle esteroides para ayudarlo a tener una mejor calidad de vida. Ese tratamiento venía con algo que, aunque duele decirlo, también fue un regalo: Tango no sabría que se estaba muriendo”, relató.

Contra todo pronóstico, Tango ha logrado mantenerse con vida por varios meses más, tiempo que Paulo describe como un regalo invaluable, pues le ha permitido despedirse poco a poco.

“Tango vivió una vida plena y extraordinaria. Vivimos juntos en Kansas City, Austin, Las Vegas, Boston, Milwaukee y Chicago; incluso cruzó fronteras para conocer Vancouver, Canadá, y disfrutar de las montañas nevadas. Todos esos recuerdos, como su compañero de aventuras, hoy me dan una profunda paz”, relató.

Tango ha acompañado al periodista tico Paulo Alvarado en todas las ciudades de Estados Unidos donde le ha tocado vivir por trabajo. (Redes/Instagram)

Aunque sabe que el adiós se acerca, Paulo asegura que se queda con la tranquilidad de haberle dado una vida extraordinaria y de acompañarlo hasta el final, con todo el amor que merece su gran compañero de vida.

