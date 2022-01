Periodista Randall Salazar volverá este viernes a “Buen Día” luego de superar el covid-19

Randall Salazar y Thaís Alfaro Randall Salazar y Thaís Alfaro estuvieron con covid-19. Facebook.

El periodista y director de “Buen Día” Randall Salazar volverá este viernes al programa del 7 luego de superar el covid-19, que lo afectó desde inicios de este 2022.

Aunque en la revista mañanera dijeron que estaba puras tejas, quisimos hablar con el comunicador para saber sobre su situación, pues desde el 5 de enero no se le volvió a ver en la pantalla de Teletica, algo que a muchos seguidores del espacio les resultó preocupante.

Lo anterior porque Randall ya estuvo fuera por problemas de salud en mayo del año anterior, debido a una meningitis, que se desarrolló por una bacteria que se le metió al cerebro y se le inflamó. Por ende cualquier situación que afectara su salud era de riesgo, de ahí la preocupación, pero por suerte no pasó a más.

En su ausencia, Randall fue reemplazado por los periodistas Yahaira Piña y Daniel Céspedes, quienes sacaron la tarea como los grandes.

Daniel Céspedes Daniel Céspedes acompañó a Nancy Dobles durante unos días.

[ Randall Salazar a La Teja: “No sabe cuánta falta me hizo el abrazo de mis compañeros” ]

–¿Cómo está actualmente?

Ahorita estoy superbién, yo volví al canal luego del receso de fin de año el lunes tres de enero, pero el miércoles cinco me empecé a sentir mal de la garganta y con tos, ese mismo día me fui a hacer la prueba y me dieron el resultado el jueves.

A partir de ese día comencé el aislamiento, gracias a Dios no me dio nada más que esa tos, no tuve temperatura alta, dolores de cabeza ni escalofríos.

–¿Ya terminó el aislamiento?

Sí, el domingo anterior y ya esta semana pude salir y retomar mi actividad normal. Me fue muy bien porque yo tengo las dos vacunas y creo que hicieron su trabajo, porque de la tos no pasé.

–¿Por qué no ha regresado al programa?

Porque he tenido teletrabajo, así estaba calendarizado, recuerde que desde que empezó la pandemia nos dividimos en dos grupos para no estar todos juntos y para tener un respaldo en caso de que alguno se enfermara. Cuando se calmaron las cosas un poco, volvimos en octubre hasta final de año, pero ahora que ómicron se puso feo de nuevo volvimos a establecer los dos equipos, pero ya este viernes me toca ir para hacerle el día a Thais (Alfaro) que va para Limón.

–¿En algún momento se habló de que usted tenía las defensas bajas, ¿eso le preocupó?

Sí, claro que uno se preocupa, siempre existe ese temor, pero honestamente no llegué a sentirme mal, lo de la tos pensé que era por el cambio de temperatura porque me fui para Guanacaste el fin de año y pensé que el aire acondicionado me había afectado, pero después de eso no me sentí mal porque ni mocos tuve.

–¿Continúa con tratamientos por la enfermedad que sufrió el año pasado?

Sí, estoy tomando un par de medicamentos para la parte cerebral que es lo último ya. Es a mediano plazo y llevo casi un año de tomarlo.

–Más allá de eso, ¿ya puede llevar vida normal?

Sí, ya yo estaba haciendo todo normal, ejercicio y todo, ahorita he tratado de no salir mucho, pero sí hago lo que me toca.

–¿Le escribieron mucho para saber qué es lo que tenía?

Nosotros lo dijimos en el programa que Thaís y yo estábamos con esto (ella ya regresó al programa). A la gente le he contestado que no me sentía mal, pero que estábamos aislados y que por eso no me han visto, ahora voy a estar el viernes y después el martes regreso nuevamente. El detalle fue que Nancy (Dobles) y Omar (Cascante) estaban de vacaciones y tuvimos que usar a gente de Telenoticias para que nos ayudaran.

–¿Qué tal vio a Yahaira Piña y Daniel Céspedes?

Superbién, no son solo excelentes conductores sino que son excelentes periodistas y personas y eso se refleja en el trabajo que hacen, yo quedé supercontento.