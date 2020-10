Sí, más en un momento que siento que estaba haciendo las cosas muy bien, eso me lo ratifica la gente en redes. Además el canal va en crecimiento, nos está yendo bien porque la gente se está inclinando por Multimedios, pero uno entiende que el trabajo es prestado y uno nunca es indispensable ni siquiera como coordinador de noticias porque me tocaba hacerlo en la mañana y al mediodía además de presentar. Me voy satisfecho y lo tomo como cerrar un ciclo, no le voy a reprochar nada a nadie, me voy sin rencores y sería bueno buscar un nuevo proyecto que me haga crecer.