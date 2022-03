Periodista Sergio González renunció a Multimedios

Sergio González ahora ve la vida diferente, a partir de esta cobertura. Cortesía.

El periodista Sergio González anunció este miércoles que ya no será parte de Multimedios.

El comunicador, quien lleva varias semanas en Europa, anunció que hará una pausa en la televisión.

“Hay momentos en los que debemos hacer una pausa y pensar que siempre viene la luz. Hoy decidí ponerle fin a mi paso por Multimedios canal 8. Me voy de la que fue mi casa, dejo grandes amigos, miles de sueños y mucho aprendizaje. Lo único que puedo hablar de Multimedios son cosas buenas, así marco el cierre de un ciclo”, dijo en sus redes sociales.

De momento, no dio a conocer qué es lo que hará, pero se le ve muy realizado y tranquilo en el Viejo Continente.

[ Periodista Sergio González desde Europa: “Ver una guerra de cerca te cambia la vida” ]

Experiencia.

Sergio González hace unas semanas disfrutó de la experiencia de su vida, cubrir de cerca la guerra entre Rusia y Ucrania.

El comunicador se fue hace unas semanas a Inglaterra a hacer una pasantía de su segunda carrera Dietismo (asigna un plan de alimentación y estilo de vida para perder peso), pero la pasión por el periodismo lo jaló hacia Polonia, lugar que ha servido de refugio para miles de ucranianos que salen despavoridos de su tierra.

Sergio conversó con La Teja desde el Viejo Continente y nos contó que ha sido testigo de los efectos de la guerra y admitió que esta cobertura le cambió su manera de vivir.

–¿Cómo se dio la oportunidad de estar por allá?

Vine a hacer cursos de mi segunda carrera, que es Dietismo, a Inglaterra, pero no podemos dejar escapar que mi primera carrera y mi gran pasión es el periodismo. Cuando hablé con el canal para proponerles la idea de irme para Polonia, recibí todo el apoyo de José Eduardo García, gerente general del canal y vimos la posibilidad de trabajar desde ahí para Costa Rica. Vimos que podía ir a Cracovia (Polonia) a hacer una serie de reportajes de lo que está ocurriendo en este momento y cómo están recibiendo a millones de refugiados.

La verdad es que nunca imaginé cubrir una cosa como esta, en el trajín periodístico a uno le toca ver muchas cosas, pero ya ver una guerra de cerca, te cambia la vida.

–¿Qué se encontró al llegar?

Una realidad que no esperaba, gente peleando por comida, niños huérfanos, es muy triste, de verdad. De hecho, la única foto que me tomé fue con una sonrisa porque yo dije que no le iba a poner una cara triste al ejemplo que están dando los polacos, de ayudar a todo el mundo. Estuve muy cerca de la frontera con Ucrania y obviamente hay mucha tensión en toda Europa, pero más en los países vecinos de donde se desarrolla esta guerra. Ellos se sienten protegidos por Francia, Estados Unidos o Inglaterra, pero desprotegidos de lo que está haciendo Vladimir Putin en este momento.

–¿Qué ha sido lo más complicado de esta experiencia?

Me ha tocado adaptarme al cambio de horario, porque cuando en Costa Rica amanece, yo estoy en la tarde. Pero ahí vamos, yo sigo con La Revista, pero estoy en una posición de corresponsal, no solo para Multimedios Costa Rica, sino también para el de México y para Milenio, que de hecho me escribió mucha gente de México, uno no es la noticia, sino el montón de refugiados que están llegando a Polonia.

También me ha tocado afilarme con el inglés, ponerme abrigo, porque cuando llegué la temperatura estaba a menos dos grados, pero cuando uno está en coberturas como esta agradece todo lo que le enseñaron en los lugares donde ha trabajado porque sé editar, hacer cámaras y de todo, ya que aquí uno tiene que ser todo en uno.

[ Niña murió deshidratada bajo las ruinas de su casa destruida por los rusos ]

–¿Ha tenido algún problema por estar haciendo su trabajo?

En el lugar donde estaba, en Polonia, fue muy difícil porque me preguntaron varias veces que si era ruso o era turco, me tocó decir que no y sentir miedo, porque un periodista ya había sido detenido en Polonia, pero más allá de eso, uno tiene que actuar con el honor de ser periodista, hubo escenas que no quise meter en el reportaje porque había que tener mucho cuidado. De hecho, a mis papás les digo por encimita dónde estoy porque sé que tener a un hijo en medio de una situación de guerra o un lugar con tanta tensión, a todos nos da miedo. Ya volví a Londres, pero creo que tengo que volver a Polonia.

–¿Qué es lo que más lo ha impactado?

Vi a una chiquita llorando porque no tenía a los papás, lo único que pude hacer fue darle un abrazo porque la barrera del idioma nos separa, pero creo que un abrazo reconforta y eso me cambió totalmente. También ver a gente peleando por comida es impresionante, además de ver las manos amigas de los polacos, gente que ha sufrido muchísimo, pero que ayudan a todo el mundo.

Conocí a una joven de apenas 20 años, de nombre Giannina, que tuvo que dejar su casa, porque en su ciudad ya había explosiones, en ese momento no sabía si su casa ya fue bombardeada o si sus papás están bien.

[ Se cumplen dos años del día en que fue detectado cáncer testicular al periodista Sergio González ]

–¿Cuál es la actitud de la gente ante la prensa?

No es muy dispuesta a ayudar a la prensa, a cada rato los policías preguntan que si soy ruso, hay que estar bien acreditado, que se note que es uno es de América y eso es peligroso, porque hay mucha tensión, de hecho hay un periodista vasco que fue detenido por tener relación con Rusia. Hay que andar con mucha precaución y se vive con mucha ansiedad, hubo dos momentos en que ucranianos y polacos me preguntaron si tenía vínculos con Rusia y por dicha lo pude aclarar, pero sí se vive tensión.

–¿Cuánto tiempo va a estar por allá?

Ahorita no tengo fecha de regreso a Costa Rica, también quiero ir a Turquía y acercarme un poco más a la frontera. Creo que no podemos dejar de lado la realidad rusa, donde hay mucha gente que no quiere esta guerra, pero tiene que lidiar con las decisiones de su presidente.