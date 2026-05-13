Periodista Wendy Cruz recordó reportaje que hizo para Telenoticias que le cambió la vida

Wendy Cruz trabajó muchos años en Telenotcias, de canal 7. (redes/Facebook)

La periodista Wendy Cruz recordó uno de los trabajos más impactantes y transformadores de toda su carrera profesional, una experiencia que no solo marcó su camino en el periodismo internacional, sino también su vida personal para siempre.

La experiodista de Telenoticias compartió en sus redes sociales que los reportajes que realizó en Uganda en el año 2006 fueron “un viaje sin regreso” y una experiencia que le cambió el alma.

“Hay reportajes capaces de cambiar el destino de una carrera, y otros que, además, terminan transformándonos hasta las fibras más profundas del alma. Estos reportajes sobre la guerra y la pobreza en Uganda fueron, para mí, uno de esos viajes sin regreso”, escribió.

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Wendy explicó que en aquel momento viajó junto con el equipo de Teletica para mostrar una realidad distinta del continente africano, marcada por la pobreza, la violencia y el abandono que sufrían miles de personas.

“Me propusieron ir a grabar la otra cara de África, esa cara de la pobreza, del abandono. Lo que vivimos en Uganda, después de 24 horas de viaje, fue mucho más de lo que pudimos poner en estas series de reportajes”, recordó.

Wendy Cruz recordó un reportaje que hizo para Telenoticias hace 20 años

La comunicadora confesó que las escenas que encontró en ese país fueron tan fuertes que nunca volvió a ser la misma después de ese viaje.

“Ahí despertarse con vida era toda una hazaña; las personas caminaban kilómetros solo para encontrar agua, los niños eran obligados a convertirse en soldados cuando en realidad deberían estar jugando”, relató.

Para Wendy, el impacto emocional fue imposible de separar de su trabajo periodístico, pues asegura que quienes ejercen esta profesión inevitablemente cargan consigo las historias que cuentan.

“A los periodistas esas historias que narramos sobre lo que ocurre afuera se nos terminan también quedando adentro y es imposible que no sea así; si no nos duele el dolor de otro, yo creo que esta no es nuestra profesión”, afirmó.

Salto internacional

La expresentadora de Univision también recordó momentos que aún hoy la conmueven profundamente, especialmente la generosidad de personas que prácticamente no tenían nada.

“Es imposible volver siendo la misma persona después de ver niños muriendo de hambre, después de que te ofrecen comida cuando ellos no tienen qué comer, después de que ves que en un lugar donde parece nada puede germinar, germinan las sonrisas y la esperanza”, expresó.

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Wendy Cruz dejó de trabajar en Telenoticias porque le salió la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, donde vive actualmente. (redes/Facebook)

Aquellos reportajes no solo tuvieron impacto en Costa Rica, sino también a nivel internacional, ya que posteriormente fueron retransmitidos por CNN en Español, algo que terminó impulsando la carrera de Wendy en el periodismo internacional.

“Los hice para Teletica, sin imaginar que después cruzarían fronteras cuando la cadena CNN decidió retransmitirlos. Forjaron el inicio de mi carrera como periodista internacional, me abrieron muchas puertas, pero, sobre todo, marcaron mi corazón para siempre”, concluyó.

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