“En serio que sentí la muerte. No imaginaba que era tan letal la enfermedad. Yo digo que Dios me dio otra oportunidad, solo faltó que me intubaran, pero de todo viví por este bicho. No me bajaba la temperatura de 39 grados, comenzaron los rangos de la oxigenación a bajar y fue cuando me puse más mal. Fue fatal la experiencia de estar en el hospital y lo más difícil es estar acostado boca abajo”, mencionó.