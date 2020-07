No he valorado qué hacer porque como me agarró tan de pronto he estado haciendo muchas vueltas. Lo que sí tengo claro es que quiero meterme a estudiar inglés porque hay unos ofrecimientos que me están haciendo para dar unas charlas de periodismo en un instituto digital de Estados Unidos, yo había trabajado con ellos hace unos años y me están diciendo que se pusieron una plataforma digital y la quieren hacer internacional, entonces me pidieron colaborar.