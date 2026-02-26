Periodista y expresentador de Noticias Repretel busca psicólogo para su mascota

Alejandro Brokke fue mucho tiempo reportero y presentador de Noticias Repretel años atrás. (Rocío Sandí)

El periodista Alejandro Brokee, quien años atrás fue una de las caras más reconocidas de Noticias Repretel, llamó la atención de sus seguidores en redes sociales tras anunciar que se encuentra en busca de una psicóloga para su perra.

La publicación no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones entre sorpresa, curiosidad y apoyo.

“¿Alguien por acá tendrá alguna recomendación sobre expertos en comportamiento o psicología canina? Necesito trabajar con esta niña”, escribió el comunicador junto a una fotografía de su mascota.

Mientras algunos usuarios se mostraron extrañados por la solicitud, otros aprovecharon para recomendarle especialistas en conducta animal y compartir experiencias similares.

Esta fue la publicación que hizo el expresentador de Noticias Repretel. (redes/Facebook)

El mensaje abrió un pequeño debate en redes, reflejando cómo los tiempos han cambiado y la relación entre las personas y sus mascotas es cada vez más cercana y consciente. Para muchos, buscar ayuda profesional para el bienestar emocional de los animales ya no resulta tan descabellado.

En una época donde las tendencias y las formas de ver el mundo parecen estar “al revés”, la publicación de Brokee no solo sacó sonrisas, sino que también evidenció una creciente preocupación por la salud mental, incluso la de los compañeros de cuatro patas.