Farándula

Periodista y narrador deportivo de Teletica confirma que será papá

Comunicador hizo el anuncio a través de una singular publicación en redes

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Por Manuel Herrera

El periodista y narrador deportivo de Teletica, Pablo Segura, dio a conocer en las últimas horas una de las mejores noticias de su vida.

Segura reveló que su pareja, Pamela González, espera bebé y que el nuevo integrante de la familia nacerá en noviembre.

Pablo Segura
Pablo Segura y Pamela González serán papás por primera vez. Fotografía: Instagram Pablo Segura. (Instagram/Instagram)

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Un creativo anuncio

La pareja hizo el anuncio por medio de sus redes sociales de una forma bastante creativa, pues alteró una fotografía del álbum mundialista para colocar una imagen del ultrasonido y hacer al anuncio público.

“La mejor incorporación a la titular. Bebé Segura González. Debut: Noviembre, 2026. Posición: El amor de nuestras vidas”, se lee en la tierna imagen.

En otra aparecen los felices nuevos papás con una gorra de mamá y papá, mientras muestran el ultrasonido del bebé.

Pablo Segura
Pablo Segura y su pareja usaron la creatividad para hacer el anuncio de que esperan bebé. Fotografía: Instagram Pablo Segura. (Instagram/Instagram)

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Una gran noticia a tres años de duro momento

Pablo y Pamela recibieron la gran noticia tres años después de pasar por un duro momento, pues la pareja perdió a su primer bebito en el 2023 en la fase de gestación.

Pablo Segura
Pablo Segura es narrador de Teletica y TDMax. Fotografía: Instagram Pablo Segura. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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