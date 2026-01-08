Deportes

Periodista de Teletica Deportes enfrenta duro momento en su vida personal

El comunicador de Teletica Deportes dio a conocer la noticia en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista y narrador Pablo Segura, de Teletica Deportes, TD Más y Teletica Radio llora la muerte de una de las mujeres más importantes de su vida.

El comunicador dio a conocer este miércoles la pérdida de su abuelita, doña Yamileth y compartió una esquela en sus redes sociales:

“Descansa en paz, abuela”, escribió el periodista junto a la imagen.

LEA MÁS: Repretel se pronuncia sobre la llegada de Ítalo Marenco a Buen día de Teletica

El periodista Pablo Segura lamenta la pérdida de su abuelita.
El periodista Pablo Segura lamenta la pérdida de su abuelita. Foto: Instagram Pablo Segura. (Foto: Instagram Pablo Segura./Foto: Instagram Pablo Segura.)

La despedida de Pablo Segura

Doña Yamileth tenía 88 años y este es el mensaje que compartió Pablo sobre su fallecimiento:

“Con profunda tristeza comunicamos su partida a la casa del Padre. La vela será en la capilla de velación de Alajuelita a partir de las 9 p.m.”.

LEA MÁS: Laura Brenes y Jorge Martínez dan el primer bombazo del año con la decisión que tomaron con su relación

El funeral de la señora será este jueves. De parte del equipo de La Teja le enviamos nuestras condolencias en este momento tan difícil.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Pablo SeguraTD Más
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.