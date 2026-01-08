Periodista de Teletica Deportes enfrenta duro momento en su vida personal

El periodista y narrador Pablo Segura, de Teletica Deportes, TD Más y Teletica Radio llora la muerte de una de las mujeres más importantes de su vida.

El comunicador dio a conocer este miércoles la pérdida de su abuelita, doña Yamileth y compartió una esquela en sus redes sociales:

“Descansa en paz, abuela”, escribió el periodista junto a la imagen.

El periodista Pablo Segura lamenta la pérdida de su abuelita. Foto: Instagram Pablo Segura. (Foto: Instagram Pablo Segura./Foto: Instagram Pablo Segura.)

La despedida de Pablo Segura

Doña Yamileth tenía 88 años y este es el mensaje que compartió Pablo sobre su fallecimiento:

“Con profunda tristeza comunicamos su partida a la casa del Padre. La vela será en la capilla de velación de Alajuelita a partir de las 9 p.m.”.

El funeral de la señora será este jueves. De parte del equipo de La Teja le enviamos nuestras condolencias en este momento tan difícil.