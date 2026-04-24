Periodistas de Repretel derrocharon todo su amor en televisión costarricense y en “casa ajena”

Dos periodistas de Repretel evidenciaron lo felices y enamorados que están al hablar de su relación amorosa en el programa farandulero de Teletica, De boca en boca.

Se trata de Diego Vargas (el famoso Mochilero) y Melissa Umaña, quienes conversaron con canal 7 sobre su primer año de casados, en un reportaje transmitido este jueves.

Melissa Umaña y Diego Vargas, periodistas de Repretel, se casaron el 29 de marzo de 2025. (redes/Instagram)

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La pareja dio el “sí” el 29 de marzo del 2025 en una boda tradicional que celebraron en Pérez Zeledón, en la que hasta baile del billete hubo.

Destilan amor

Este jueves, al repasar su primer año de casados, los esposos no escondieron su amor y lo expresaron más de la cuenta en televisión nacional.

Diego Vargas y Melissa Umaña presumieron su gran amor en televisión nacional. (Captura/Captura)

“Estamos celebrando todavía; para mí la luna de miel está fresquititica. Yo le saco provecho lo más que pueda”, dijo Vargas, quien sonrojó a su novia con el comentario frente a las cámaras de la televisora rival de Repretel.

“¡Qué bárbaro! Él es así. Ya me sonrojó toda. ¡Qué bárbaro, Diego!”, dijo Melissa, apenada por el comentario de su galán.

Pero no solo fueron palabras; la pareja también mostró su gran amor con besos, sonrisas y miradas chispeantes que “dijeron” más de lo expresado.

Diego Vargas y Melissa Umaña presumieron su gran amor en televisión nacional. (Captura/Captura)

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La reacción de Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann

El momento fue tan romántico y expresivo, que ni Bismarck Méndez ni Mauricio Hoffmann, presentadores de De boca en boca, se guardaron sus palabras ante aquel derroche de amor.

“Ah no, ahí hay miel y de sobra. Este Diego ya lo vi, es un terriblón. Atizando el fuego se llama eso”, dijo Bismarck.

Diego Vargas y Melissa Umaña presumieron su gran amor en televisión nacional. (Captura/Captura)

Mauricio, por su parte, afirmó: “Es tremendo (Diego), pero que viva el amor. ¡Qué lindo tener esa llama encendida de esa manera! Bonita complicidad se les ve”.

Además de esposos, Diego y Meli son compañeros de trabajo y desde hace unos meses comparten más juntos que nunca en Repretel tras el traslado del Mochilero a Giros, la revista matutina de la que su esposa es reportera.

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