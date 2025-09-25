Periodistas de Repretel hablan de su relación como esposos y compañeros de trabajo en Giros

Melissa Umaña y Diego Vargas son esposos y trabajan en el mismo programa de Repretel desde el pasado 2 de setiembre. Fotografía: Cortesía Melissa Umaña. (Cortesía/Cortesía)

Tal parece que los periodistas de Repretel, Melissa Umaña y Diego Vargas, están destinados a estar juntos.

Los comunicadores llevan varios años de relación amorosa, el pasado 29 de marzo se convirtieron en esposos y desde el 2 de setiembre comparten oficina en Repretel.

Si bien Meli y Diego llevaban tiempo de ser compañeros de trabajo en la televisora de La Uruca, ambos pertenecían a programas distintos: ella, a Giros (tiene 7 años ahí) y él, a Las Historias (el popular Informe 11).

Pero ese vínculo laboral que tenían los ahora esposos, se estrechó mucho más a inicios de setiembre, cuando canal 6 anunció la llegada del famoso Mochilero a la revista matutina, sacudida días antes con la salida de Ítalo Marenco.

Rumbo al primer mes de compartir “más de la cuenta” en el trabajo, La Teja conversó con los periodistas sobre cómo han vivido esta etapa, una que experimentaron, temporalmente, durante la pandemia luego de que Repretel dejara de producir Las Historias por la emergencia sanitaria y se llevara a Diego un tiempo a Giros.

“Desde que Diego había trabajado en Giros, anteriormente, siento que a mi jefa le había gustado mucho el trabajo, pero no veía factible (la llegada de Diego a Giros); ahora esto coincidió con un movimiento de plazas, pero normalmente, no es que se abren espacios así. Fue una coyuntura de movimientos que facilitó el traslado de Diego. Fue como que se alinearon los astros, pero yo no la veía venir”, comentó Melissa.

Diego tampoco pensaba que la oportunidad de volver a trabajar al lado de su esposa llegara tan rápido.

Melissa Umaña y Diego Vargas, periodistas de Repretel, se casaron el 29 de marzo de 2025 en Pérez Zeledón. Fotografía: Cortesía Melissa Umaña. (redes/Instagram)

“Para mí fue una sorpresa porque no me imaginé en un corto plazo volver a encontrarme con Meli de compañera. Trabajábamos en departamentos diferentes y no era que se estaban abriendo plazas a lo loco, pero fue como el destino que acomodó las cosas y la situación se dio. Fue una sorpresa, pero una sorpresa agradable y positiva”, mencionó El Mochilero.

Diego Vargas y la propuesta de Repretel

Según nos contó Vargas, en el canal le propusieron cambiarse de programa un día antes de salir de vacaciones e irse de viaje con su esposa a Nueva York, Estados Unidos. En medio de esas carreras y con tono de broma, él le habló a Meli sobre la posibilidad que le habían dado en el canal.

“Lo vi como una buena oportunidad, porque está bien salirse un poquito de la línea de confort y trabajar desde otro lado para crecer profesionalmente, y le dije a Meli, más en son de broma: ‘¿Me adopta ahí, en Giros?’, y ella me dijo: ‘¿Por qué?’, y le respondí que existía la posibilidad de trabajar ahí y ella me contestó que claro, y ya tenemos casi un mes y nos ha ido superbién”, aseguró el Mochilero.

Para Diego, la relación laboral que lleva con su esposa es tan buena como la de pareja y eso, a su criterio, es gracias a que está junto a su alma gemela.

“Es la ventaja de casarse con la mejor amiga. El trato (en el trabajo) es muy parecido cuando uno está en la casa y cuando está en la oficina. Yo la disfruto igual en los poquillos ratillos que hablamos”, afirmó.

Melissa aclaró que no es que pasan todo el día juntos en la redacción, y tampoco es que salen y llegan a la casa al mismo tiempo, ya que cada quien tiene sus obligaciones y asignaciones.

“No sé cómo serán otros matrimonios y la convivencia, hablo por el mío y los años que tengo de convivir con Diego y demás. A mí me ha encantado. No me siento empachada, para nada. Más bien, Diego y yo hablamos de que queremos hacer más cosas juntos eventualmente, quizá un pódcast o algo en redes como esposos y periodistas, y creo que ahí vamos de la mano. La gente se preguntará si no nos hartamos de vernos tanto y no, es una química y una amistad y una cosa tan bonita que, laboralmente, nos fluye muy bien”, destacó Meli.

Melissa Umaña lleva siete años trabajando en Giros de Repretel canal 6. Fotografía: Cortesía Melissa Umaña. (Cortesía/Cortesía)

Más almuerzos juntos

La comunicadora rescató que esta oportunidad sí les ha permitido coincidir más en el trabajo en momentos como la hora del almuerzo, pero eso no es todos los días.

“Ahora tenemos más orden para almorzar, nos hemos organizado mejor y podemos almorzar más juntos y llevar almuerzo. Antes era como cada uno por su lado, pero ahora tenemos más orden. Ha sido el único cambio”, dijo Melissa.

Dentro de la empresa, mencionó Diego, ellos intentan llevar más una relación de compañeros de trabajo que de esposos, a pesar de que todos en el canal saben los años de amor que tienen.

“Meli y yo somos esposos apenas salimos del canal, pero en el momento en que entramos al canal tenemos claro que somos compañeros y, como tal, tenemos que cumplir con nuestras tareas y obligaciones. Uno agradece la confianza de la empresa (por permitirles vivir esta etapa) y hasta el momento la hemos sabido llevar”, subrayó Vargas.

Respecto a lo que ha significado para él este nuevo trabajo en Giros, mencionó que, además de la motivación por tener a su esposa al lado, se siente muy feliz con lo que está haciendo.

“Tengo mucho ánimo, trato de aprender de todos los compañeros, disfruto el proceso y la estoy pasando bien”, aseguró.