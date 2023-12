Periodistas se dieron duro en redes por felicitación de cumpleaños a dueña de Teletica

Paula Picado (primera a la izquierda) es la vicepresidenta corporativa de Teletica y directora de Teletica Formatos.

Dos reconocidos periodistas se tiraron duro en redes sociales por una felicitación de cumpleaños que uno de ellos hizo a Paula Picado, una de las dueñas de Teletica.

La empresaria estuvo de manteles largos el miércoles y debido a eso le llovieron felicitaciones de muchos famositicos, entre ellos del periodista de Multimedios, Sergio González.

El presentador de Telediario, noticiero de canal 8, escribió “feliz cumpleaños doña Paula” a Picado, en un mensaje que compartió por Instagram.

Rápidamente, Edgardo Camacho, periodista farandulero y expresentador de Intrusos de la farándula, hizo ruido del gesto de Sergio con una pregunta algo intrigante.

“¿Cómo se llama la obra? Sergio González, de Multimedios canal 8, felicitó a Paula Picado por su cumpleaños desde su Instagram”, escribió Camacho también en sus historias de Instagram.

Sergio González le respondió a Edgardo Camacho por la insinuación que hizo por saludo de cumpleaños a Paula Picado. (Instagram)

El prometido del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, no se dejó, y ante la insinuación de Camacho, le respondió.

“Se llama cariño y agradecimiento por el primer lugar donde me dieron trabajo a mis 17 años. Que seamos de diferentes empresas no quiere decir que el afecto no esté”, le tiró el corpulento entrenador físico a Camacho, quien ya lleva varios años viviendo en Estados Unidos.