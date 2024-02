¡Peso Pluma quedó en el olvido! Captan a Nicki Nicole pegándose la fiesta con famoso cantante

Nicki Nicole había confirmado su ruptura con Peso Pluma. (Tomada de Instagram)

La cantante argentina Nicki Nicole dejó con la boca abierta a sus seguidores después de ser captada con muy buena compañía, tras su ruptura con Peso Pluma.

Y es que según la revista People en Español, la rapera estuvo de fiesta en una discoteca en Miami junto a Rauw Alejandro, expareja de Rosalía.

Recordemos que Peso Pluma fue visto en Las Vegas junto a la influencer Sahar Sonia, mientras Nicki se presentaba en Picnic, en Costa Rica.

La famosa había confirmado recientemente el fin de su romance con Peso Pluma.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedó, de ahí me voy”, escribió en su Instagram.

Nicki Nicole estuvo con Rauw Alejandro. captura

LEA MÁS: Nicki Nicole confirmó con doloroso mensaje la infidelidad de Peso Pluma

De momento, la intérprete de “X eso bb”, está disfrutando de su soltería, al igual que el cantante Rauw Alejandro, quienes coincidieron en el Festival Vibra Urbana en la Ciudad del Sol.