Nicki Nicole confirmó con doloroso mensaje la infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole compartió un duro mensaje para confirmar infidelidad de Peso Pluma

La cantante argentina Nicki Nicole compartió un duro mensaje para confirmar que su novio, Peso Pluma, le fue infiel mientras ella estaba en Costa Rica.

Este fin de semana la argentina se presentó en Festival Picnic y el artista mexicano no la acompañó porque no se quería perder el Super Bowl, en Las Vegas, donde fue captado con otra mujer.

Aunque la pareja se ha mostrado muy enamorada, un video del artista caminando de la mano con una misteriosa pelinegra desató los rumores de infidelidad, que poco después confirmó la propia Nicki.

Tras ver los videos y las fotos, la rapera borró todo lo que tenía sobre el mexicano en sus redes y hace pocos minutos publicó un doloroso comunicado para dejar claro que se enteró de la peor manera y que la relación terminó.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta, lo que respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la sudamericana.

De momento, el cantante de corridos no se ha referido públicamente al tema, ni ha borrado nada de su relación con Nicole.