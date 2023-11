¿Piensa Lisbeth Valverde meterse en otro concurso de belleza tras Miss Universo?

Lisbeth Valverde compitió el sábado en Miss Universo.

¿Estará pensando Lisbeth Valverde Brenes competir en otro concurso de belleza tras no ganar la corona de Miss Universo?

La miss Costa Rica 2023 conversó con La Teja amplio y tendido antes de irse a El Salvador a la competencia internacional y esa fue una de las preguntas que nos respondió.

La guapa ramonense dijo no querer cerrarle la puerta a ninguna oportunidad, pero que después de este concurso quería enfocarse, primero, en descansar unos días, en continuar con sus funciones como miss Costa Rica y que, tras terminado su reinado, tiene en mente dos competiciones más.

La primera de ellas no tiene nada que ver con coronas, sino más bien otra de sus pasiones, el deporte.

“Yo sí pensaba que Miss Costa Rica sería mi último certamen de belleza, soy una persona muy competitiva, me encantan las competencias porque me mantienen como cuidándome, enfocada haciendo ejercicio, como con una vida muy activa, pero reinados sí que no sé sinceramente (si volverá a meterse). Tal vez en un futuro me encantaría competir en voleibol de playa, porque es algo que me gusta demasiado y que realmente me apasiona desde que empecé a vivir en Uvita. Tengo un equipo ahí de compañeras con las que jugamos, entonces en algún momento me gustaría competir en esta disciplina”, nos dijo.

Lisbeth Valverde, para sorpresa de seguidores y expertos en concursos de belleza, no consiguió clasificarse en el top 20. (BENJAMIN ASKINAS)

Fuera de nuestras fronteras

Lisbeth, además, confesó que de momento no se visualiza compitiendo en un certamen de belleza a nivel nacional, pues le gustan más las coronas internacionales.

Por eso una competencia que tiene en mente y a la que le quiere apostar dentro de unos años tiene que ver con televisión y con Estados Unidos.

“Hay otro concurso que de momento no quiero revelar el nombre, pero que es en Miami (Estados Unidos) y es para buscar una presentadora de televisión, pero hacen todo un show, hay que modelar, hay que cantar, es tipo reality, es supertelevisado y van muchas chicas que ya han participado en Miss Universo anteriormente. Se gana uno un puesto en una cadena televisiva por un año en Miami, entonces puede que tal vez en un futuro, cuando me sienta con esas ganas de nuevo de competir, pues puede que vaya, es un reto muy grande, pero de competir sería fuera del país”, agregó.

Maroth Brenes, mamá de Lisbeth Valverde, y Travis Cones, novio de la miss Costa Rica 2023, estuvieron con ella apoyándola en el Miss Universo.

Aunque Lisbeth no logró pasar al top 20 del Miss Universo, que ganó la nicaragüense Sheynnis Palacios, para toda Costa Rica ella ha sido de las mejores representantes que ha tenido el país en esta competición.

En estas últimas horas la tica se han mantenido un poco alejada de las redes sociales; sin embargo, este domingo publicó un claro mensaje de agradecimiento y de cómo se siente después de lo vivido en El Salvador.

“Me duele mucho, pero me queda la satisfacción de que lo di todo por dejar el país en alto. No me quedé con ganas de nada. Ahora a levantarme más fuerte y seguir mi reinado como miss Costa Rica con alegría y entusiasmo. Los amo y gracias por vivir este sueño juntos”, publicó.