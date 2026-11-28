La piloto de automovilismo Sabrina Formal impresionó esta semana con las fotos que publicó de cómo lucía antes de quedar embarazada y cómo luce tras 15 meses de posparto.

Sabrina Formal es una reconocida piloto costarricense. (Instagram/Instagram)

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Formal dio a luz a su primera hija el 18 de agosto de 2025 y, 11 meses después, la deportista comunicó su devastador diagnóstico de cáncer, al que hace frente con la fuerza de su maternidad.

A mediados de esta semana, Sabrina compartió una foto que, aseguró, se la tomó “unos meses antes de quedar embarazada”, presumiendo su curvilíneo y escultural físico.

Esa imagen la contrastó con una segunda foto en la que lucía muy distinta debido a los kilitos de más que aún tenía a los dos meses de posparto, según contó.

Pero hubo una tercera fotografía muy reveladora correspondiente a los 15 meses posteriores a su maternidad. Ahí Formal deja ver que le bastaron un año y tres meses para recuperar su silueta “pre maternidad”.

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“El cuerpo es maravilloso”, comentó en esa imagen tras evidenciar los cambios por los que pasó en poquito más de un año.

Sabrina Formal mostró desde cómo se veía físicamente antes de quedar embarazada hasta cómo se ve ahora con 15 meses de post parto. (Instagram/Instagram)

La maternidad es la realización de todo un sueño para la popular piloto, quien dio a conocer el 28 de julio que, a sus 29 años, le diagnosticaron cáncer de tiroides en un estado avanzado.

“Parte de mí no entiende por qué justo cuando tengo algo tan sagrado en mi vida me está pasando esto. Pero también entiendo que Dios te mandó exactamente en el momento que tenías que llegar. Hoy entiendo que vos eras la fuerza que iba a necesitar”, dijo Sabrina días después de comunicar su situación de salud.

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