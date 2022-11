¡Pinto estaría chivísima! Seleccionados compartieron un rato con sus esposas

Andrea Salas y Keylor Navas se volvieron a ver luego de unos días. Instagram.

¡Ay santísima! Si Jorge Luis Pinto se entera de lo que ocurrió la noche de este martes en Qatar, se estaría arrancando los pelos.

Según una foto que compartió Andrea Salas en sus redes sociales, ella y las esposas de Óscar Duarte y Bryan Oviedo, así como otros acompañantes, pasaron un rato con los seleccionados antes del crucial partido que se jugará este miércoles contra España. Se ven en una mesa, al parecer después de tener una cena con los familiares que viajaron al país asiático.

Ojo, no estamos diciendo que esto esté mal ni mucho menos, pero si nos vamos al pasado, precisamente esa fue una de las grandes razones que causó la ruptura entre el extécnico colombiano y algunos de los futbolistas, ya que él se quejaba de que las noches antes de los partidos en Brasil 2014, los jugadores querían compartir tiempo con sus parejas y eso era algo no negociable para él. ¡Querían hasta celebrarle el cumple a Andrea Salas y Pinto no dejó!

Para él, en un Mundial había que estar más que concentrados y no aceptaba distracciones.

Estas broncas incluso llegaron a los tribunales de Justicia, en un juicio mediático que se realizó el año anterior.

Sin embargo, esto no es nuevo, dado que en Rusia 2018, Óscar Ramírez les dio los mismo permisos a sus jugadores, que sí pasaron ratos con sus familias.