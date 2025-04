Piqué está en el ojo del huracán por aparecer muy bien acompañado en público ¿De quién se trata?

Gerard Piqué volvió a acaparar titulares.

Gerard Piqué vuelve a acaparar titulares, esta vez por ser visto en una heladería muy bien acompañado.

El chisme se empezó a esparcir luego de que el programa En casa con Telemundo dio a conocer el video del momento, donde mencionaron que Piqué estaba con una mujer, muy cómodos disfrutando una cita.

Según People en Español, después de esto, muchos internautas y seguidores empezaron a hacer especulaciones sobre si la muchacha de cabello rojo sería Clara Chía.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín, quien anda detrás de la vida del exdeportista contó en su canal de Youtube de quién se trataba sacando a más de uno de las dudas.

“Yo me he puesto las pilas, he investigado y aquí está toda la verdad. Ayer me puse en contacto con el propietario de la Factoría de Azúcar (Heladería), mi amigo desde hace muchísimos años, Ángel Sánchez. Lo llamo y le digo, ‘amigo, ¿es cierto que Piqué estaba comiéndose un helado con una chica?’”, le preguntó directamente.

Piqué estaba con un amigo y la novia de su amigo. Foto: En casa con Telemundo. (En casa con tele/en casa con telemundo)

“No, Jordi, seamos rigurosos con la información. Piqué llegó con su amigo WestCol y WestCol llegó con esta chica, Piqué estaba solo y llegó solo. Era una cita de tres. WestCol con su novia y Piqué. Así que desmentimos por completo la información”, dijo en el video.

Jordi Martín no tiene muy buena relación con Piqué, pero salió a aclarar la situación.

Como bien se sabe la relación entre el comunicador y Piqué no es la mejor, ya que fue él mismo quien sacó una de las primeras fotos cuando empezó a andar con Chía, cuando aún mantenía una relación con Shakira, pero en esta ocasión decidió aclarar los rumores.