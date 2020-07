“La decisión la tomé luego de que uno de los colegas preguntó que, si uno no está inscrito en ACAM, no le pueden cobrar y le dijeron que así era. A mí me cancelaron unos en vivo buenísimos, que me costaron mucho conseguir y con los que le iba a dar por lo menos cien mil colones a cada uno de los integrantes de la orquesta”, dijo el líder de La Solución.