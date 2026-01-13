Pizza Hut anda buscando personal en varias zonas del país

Si usted es de los que anda buscando trabajo para iniciar el año, esta información le puede interesar.

Pizza Hut anunció que tiene vacantes disponibles para laborar en distintas zonas del país, incluyendo Cartago, Curridabat, Desamparados, Escazú, Hatillo, Heredia, Lincoln Plaza, Moravia, Rohrmoser, Santa Ana y Santa Bárbara de Heredia.

Pizza Hut tiene varias vacantes. (Cortesía /Cortesía)

La reconocida cadena de restaurantes está contratando auxiliares de cocina, pizzeros, gestores de servicio (cajeros) y saloneros, puestos ideales para quienes quieren incorporarse al mercado laboral o buscan una nueva oportunidad.

Para aplicar, usted debe contar con su currículo, carné de manipulación de alimentos, hoja de delincuencia vigente, dos referencias personales y el título del último grado académico.

Si cumple con los requisitos, puede postularse escaneando el código QR que aparece en la información oficial o bien enviando los documentos a los números de teléfono 7093-1160 o 8994-0400.

Pizza Hut tiene varias vacantes. (captura /captura)

Esta es una buena oportunidad para quienes desean trabajar en una empresa reconocida y con presencia en todo el país.

Prepare su currículum con cuidado

Asegúrese de que su CV esté actualizado, con información clara sobre su formación, experiencia laboral y habilidades. Revise que no haya errores de ortografía y que sea fácil de leer.

Reúna todos los documentos necesarios

Antes de aplicar, tenga a la mano carné de manipulación de alimentos, hoja de delincuencia vigente, títulos académicos y referencias personales, si la oferta los requiere. Esto demuestra responsabilidad y organización.

Consejos para aplicar a una vacante:

Presente una carta o mensaje de presentación

Aunque no siempre sea obligatorio, una carta breve y directa o un mensaje acompañando su CV puede ayudarlo a destacarse. Explique por qué le interesa el puesto y cómo puede aportar al equipo.

Sea puntual y profesional

Si lo llaman a entrevista, llegue puntual, vestido de manera adecuada y con una actitud positiva. La primera impresión cuenta mucho.

Investigue sobre la empresa

Conozca la historia, servicios y valores de la empresa a la que aplica. Esto le permitirá responder mejor durante la entrevista y demostrar interés genuino.

