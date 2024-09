Polémica exfigura de Teletica será jurado del Miss Universo Costa Rica 2024

Ellas son las 13 mujeres que compiten por la corona del Miss Universo Costa Rica 2024. (Jorge Navarro para La Nacion )

Una reconocida y polémica exfigura de canal 7 es parte del panel de seis jurados que este martes elegirá a la nueva Miss Universo Costa Rica (MUCR) 2024.

La nueva organización del certamen nacional de belleza propiedad de Miss Universo, presentó este lunes a los encargados de elegir a la reina, y el exrostro del 7 destaca en el grupo.

LEA MÁS: Directora del Miss Universo Costa Rica revela cómo se negoció “compra” del concurso que producía Teletica

Se trata del reconocido bailarín David Martínez, quien fue juez del programa Dancing with the Stars durante las siete temporadas que produjo Teletica Formatos, el reality de baile, que se transmitió entre 2014 y 2022. Martínez no estará en el nuevo show Mira quién baila.

“David Martínez ha dejado huella en el mundo del baile compitiendo en Dancesport a nivel nacional e internacional, alcanzado el octavo lugar mundial de 1998″, destaca la organización sobre Martínez, a quien llamaron pionero del jazz en Costa Rica.

Miss Universo Costa Rica evitó hablar de la trayectoria de Martínez como jurado del programa de canal 7, donde él tuvo un rol protagónico debido a su gran conocimiento en baile de salón, el que se evaluaba en Dancing.

Además de David, la mujer que representará a Costa Rica el 16 de noviembre en el Miss Universo, en México, será seleccionada por la empresaria Christine Pia Rodríguez, quien tiene negocios de salones de belleza en Estados Unidos; Olive Millan Galley, una enfermera de un hospital en Los Ángeles, y la doctora y deportista Natalia Quesada.

LEA MÁS: Organización del Miss Universe Costa Rica anunció este nuevo regalote para la ganadora

El panel lo completan la nicaragüense Alejandra Pérez, quien tiene una amplia experiencia como mercadóloga, modelo y creadora de contenido; y el director del Miss Panamá, César Anel Rodríguez.

David Martínez (centro) fue juez de Dancing with the Stars en las siete temporadas que canal 7 produjo el reality de baile. (JOHN DURAN)

Para la organización del MUCR, este grupo es de lujo y la trayectoria y compromiso de cada uno en lo que hace “reflejan los valores de excelencia y emprendimiento que esta plataforma busca celebrar”.

“Cada uno de nuestros jurados, con su conocimiento y liderazgo, aportará una visión única que enriquecerá la experiencia de nuestras participantes. Es un verdadero privilegio contar con ellos en esta edición tan especial”, destacó la organización del certamen de belleza.

Las 13 candidatas a la corona conocieron a los jurados este lunes durante la entrevista, una prueba de fuego para ganar el reinado.

LEA MÁS: ¡Así será el Miss Universe Costa Rica 2024! Productor nos revela los detalles