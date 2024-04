Polémica experiodista de Teletica revela lo que hace con la ropita que deja su bebé

Michelle Naranjo dio a luz a su hijito Fernando en setiembre del 2023. (Instagram)

La controversial experiodista de Teletica, Michelle Naranjo, contó qué hace con la ropita que va dejando su bebé de seis meses de nacido luego de que varios curiosos le preguntaron sobre eso en Instagram.

Naranjo renunció a Teletica a mediados de marzo anterior para dedicarle más tiempo a su hijo Fernando, y además de hacerse conocida por trabajar en esa televisora también ganó “fama” por algunas polémicas que protagonizó con su cuñada Laura Ortega.

Michelle confesó que la pregunta sobre lo que pasa con la ropita de su hijo es recurrente por eso la respondió y aceptó que algunas cosas las regala y otras las vende.

Michelle Naranjo contó lo que hace con la ropita de su hijo de seis meses de nacido. (Instagram)

“La ropita de Fer de recién nacido y de 0-3 meses se donó toda a hospitales y otra parte a tres familias”, dijo en principio la comunicadora, quien está comprometida con Gustavo Ortega, hermano de Lau.

Sobre la ropa de tres meses en adelante, la guapa comunicadora mencionó que una parte la siguen donando y otra la venden a precios muy cómodos porque es ropa de marca que podrán disfrutar otros niños a un costo bastante menor.

“De tres en adelante, se seguirá donando una parte y otra parte vendiendo. Digo vendiendo entre comillas porque la idea es ponerle precio significativo para no regalarla toda”, aseguró.

La idea de vender parte de la ropa se la dio una señora que hace poco le escribió para preguntarle sobre el por qué no vendía la ropita de Fer.

“Me escribió para decirme que por qué yo no vendía la ropa y le dije que porque la donaba y me dijo que si le podía vender a ella barato, ya que ella sí podía pagar por la ropa mas no podía pagar lo que cobran las marcas aquí en Costa Rica.

Michelle Naranjo y Gustavo Ortega son los papás de Fernando. (Instagram)

“La verdad me pareció buena idea porque también recuperamos nosotros parte de la inversión que al final se volverá usar porque hay que seguir comprando ropa, y a la vez familias como ella compran ropa de marca a mejores precios”, finalizó.

