Póngase fit: Omar Cascante empezó con el ejercicio por salud y ahora su pasión se la hereda a su hijo

El periodista Omar Cascante, presentador de Buen día, le entró duro al ejercicio hace 10 años y sigue sin aflojar.

Omar Cascante tiene 10 años de hacer ejercicio casi que de manera constante y lo hizo más por un tema de salud que por verse bien frente a las cámaras de Teletica.

El presentador de Buen día confesó que al principio comenzó caminando 200 metros y corriendo otros 100 metros, luego de que le dijeran que padecía de hígado graso.

Conforme pasaban las semanas fue aumentando las distancias hasta que se encariñó tanto con hacer cardio que le dio por participar en carreras nacionales.

Omar Cascante y su hijo Daniel Cascante no solo comparten ahora la pasión por la música sino también por ir al gimnasio. (Instagram)

Ahora más que nunca disfruta ir al gimnasio porque lo hace acompañado de su hijo Daniel Cascante, quien poco a poco también le ha ido agarrando el gusto.

“Lo primero, el compartir con mi hijo algo que a los dos nos apasiona. Y lo segundo, tiene que ver con la sensación de satisfacción que me produce el saber que realicé un entreno por poco o mucho tiempo que dure. El tema no es el tiempo, el tema es ir más allá de los pensamientos, de las excusas, de los pretextos. Es algo que sé que no sólo hace bien a mi cuerpo, sino también a mi mente”, argumentó.

Omar confesó que hacer ejercicios le ha traído muchos beneficios a nivel físico, mental y emocional, pero sobre todo porque ha mejorado mucho su salud cardiovascular, el control del estrés, la ansiedad y ha mejorado considerablemente su calidad de sueño y estado de ánimo.

Su cambio ha sido tan considerable que hace más de 10 años pesaba 128 kilogramos (kg) y le puso tanto que llegó a 78 kg. Ahora está en 100 kg, porque le gusta mucho hacer espalda y fortalecer sus brazos.

Nada de aflojar

El presentador de canal 7 aconseja a los lectores que no se dejen vencer por el “no puedo” o “no tengo tiempo”, porque todo es cuestión de tratar de moverse, aunque sea 20 minutos al día.

El buscar a alguien que los acompañe o con quien compartir ese momento también es ideal, porque en su caso, el ejercicio ha hecho que tenga una relación más estrecha con su hijo.

“Realizar ejercicios con mi hijo es una manera poderosa de fortalecer nuestro vínculo más allá de un simple deporte. En cada sesión, no solo promovemos la salud física, sino que también cultivamos valores esenciales como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. Estas experiencias nos han permitido desconectarnos de las distracciones diarias y centrarnos en nosotros mismos, en crear recuerdos duraderos y fomentar una relación basada en el apoyo mutuo y la confianza”, mencionó.

El periodista acostumbra ir casi que todos los días al gimnasio.

Omar asegura que su vida cambió desde que se propuso prestarle más atención a su salud y que su hijo también está muy contento de hacer ejercicios juntos, porque también ha notado cambios positivos en su vida.

Ambos combinan sus rutinas con una buena alimentación que también es esencial para mantenerse en forma.