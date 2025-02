Popular exparticipante de Nace una estrella afina a su mamá para audición al programa de canal 7

Valery Álvarez participó en el 2023 en Nace una estrella. La vecina de Grecia es recordada por su espectacular voz, pero en la primera gala del programa no pudo terminar su presentación porque perdió la voz. Fotografía: Albert Marín para LT. (Albert Marín)

Una de las exparticipantes más populares de la pasada edición de Nace una estrella (NUE) afina a su mamita para la audición del reality de canto de canal 7.

Se trata de la vecina de Grecia de Alajuela, Valery Álvarez, quien trae a su mamá a mecate corto de cara al casting que la señora realizará el 23 de febrero a la 1 de la tarde, en busca de un cupo como participante de la competencia de Teletica Formatos.

Álvarez fue una de las concursantes más recordadas de NUE 2023, pues en la gala de estreno del programa perdió la voz cuando interpretaba la canción “La Cigarra”, debido a que estaba muy afectada de sus cuerdas vocales.

Nuevamente, Vale está en las carreras por el programa de canal 7, pero esta vez porque quiere que su mamá, doña Mileidy Carranza, participe en el programa, ya que, como ella, la señora es una talentosísima cantante.

Valery contó a La Teja que, a escondidas de su mamá, la inscribió al casting y a inicios de esta semana le dio la noticia de que aspirará a un puesto dentro del programa, que este 2025 llega a su sétima temporada.

“El sueño de ella es cantar y como yo ya tuve la experiencia de participar en esta maravillosa plataforma, la familia entera la está apoyando al cien por ciento. En mi caso le estoy dando consejos de todo tipo, pero mi mamá tiene un talento maravilloso”, comentó Álvarez, de 21 años, a este medio.

Valery Álvarez canta con su mamá Mileidy Carranza en presentaciones privadas y ahora prepara a la señora para la audición de Nace una estrella. Fotografía: Cortesía de Valery Álvarez. (Cortesía/Cortesía)

Muy emocionada

Se confesó contenta y emocionada con la participación de su mamita en las audiciones y como recibió tanto apoyo de ella en el 2023 cuando participó en el programa, ahora quiere devolverle todo ese cariño.

“Realmente estoy supercontenta, superemocionada y más nerviosa que ella porque mi mamá desde pequeñita ha tenido el sueño de ser cantante y no se le dio la oportunidad, pero ahora es mi momento de hacer hasta lo imposible para que cumpla su sueño”, afirmó la joven, quien realiza presentaciones privadas con su madre y, actualmente, vive por completo de la música gracias a su paso por el programa del 7.

Doña Mileidy tiene 52 años, pero para su hija la edad es solo un número y no determina nada en cuanto a la posibilidad de alcanzar un sueño o cumplir una meta.

“La edad no es un límite. Le he dicho a mi mamá que pase lo que pase, entre o no (al programa), la experiencia de participar en todo el proceso es maravillosa. Mi mamá está ensayando esta semana y como trabajamos juntas ya tiene la experiencia del teje y maneje de la música y los shows”, dijo con tono de felicidad.

No tener miedo, ni pena y estar tranquila en todo momento son los consejos en los que más le insiste Valery a su progenitora, de quien dice, es una mujer muy carismática y le vaticina un cupo dentro del programa.

“Ella tiene una luz que irradia y por donde vaya le va a ir bien. Le digo que no tenga nervios, que haga lo que tenga que hacer. Ella seleccionó las canciones con las que audicionará, yo solo le di mi punto de vista y va muy bien”, señaló.

Valery Álvarez quiere que su mamá viva la experiencia que ella tuvo en el 2023 en Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce para LT. (Lilly Arce Robles.)

Como balde de agua fría

A doña Mileidy no le pasó por la cabeza lo que haría su hija de inscribirla a sus espaldas para las audiciones del concurso de canto.

Un correo de Teletica que llegó a su bandeja de entrada hace unos días la alertó de algo, pero como su hija había estado en el programa lo dejó ir; pensó que era para Valery.

A inicios de esta semana, en una presentación musical frente a muchísimos conocidos de la señora, Valery le dio la noticia a su mamá.

“Es tremenda. Me dio la noticia hace dos días (contó el jueves pasado) y yo entré en shock, luego me emocioné, luego me entraron los nervios y hasta ahora lo estoy asimilando. Estoy emocionada y nerviosa porque en este país hay talentos increíbles y porque es algo que he soñado toda mi vida. Le digo a ella que también es cumplir un sueño que tengo desde que era joven porque siempre me ha gustado la música y Valery comenzó a cantar porque me escuchaba a mí en la casa”, refirió doña Mileidy.

Eso sí, la señora confesó que Valery como preparadora es muy estricta.

“Es superestricta. Ella es muy meticulosa en todo, que los tonos, que el vibrato… Es peor que un profesor, pero todo me lo dice con mucho cariño”, aseguró la feliz mamá.

Respecto a las canciones con las que audicionará prefirió no adelantar ninguno de los temas, solo dijo que las dos piezas que lleva son como agua y aceite una de la otra.

Como es de suponer, Valery será la que esta vez echará porras desde afuera de Teletica durante la audición de su mamá, con quien comparte prácticamente las 24 horas los siete días de la semana.

Las audiciones de NUE arrancan este lunes 17 de febrero y se extenderán hasta el domingo 2 de marzo. Teletica registró 1.512 inscripciones para el casting, entre aspirantes adultos y niños.

Por el momento se desconoce la cantidad de participantes que elegirá la producción para esta temporada de NUE. En el 2023, los competidores fueron 17: 12 adultos y cinco niños.