¿Por qué Douglas Sánchez fue uno de los más contentos con el embarazo de Lussania Víquez?

La presentadora Lussania Víquez anunció en los últimos días que se le dio el milagrito, y por partida doble, ya que pronto se convertirá en madre de gemelos.

Douglas Sánchez. Foto: Arnoldo Robert para LN

En redes sociales, mucha gente mostró su alegría y el periodista Douglas Sánchez fue de los que le dedicó unas palabras debido a que hace un tiempo, Lucy fue la invitada su programa Íntimo y ahí dio su testimonio del cáncer que sufrió y también habló del tema de los hijos.

“Celebro con Lussania Víquez la noticia sobre su embarazo por partida doble. Hace poco más de un año conversamos, por primera vez, en #Íntimo cómo anhelaba la maternidad, especialmente después de vencer el cáncer. Un testimonio que merece compartirse y verlo de nuevo”, escribió Sánchez, al lado del video de la entrevista.

Lussania Víquez y Douglas Sánchez tuvieron una conversación muy íntima hace un año.

Poniéndole un poco de atención a la conversación, Lussania decía, con los ojos llorosos, que el impacto de la quimioterapia en su reserva ovárica había sido fuerte y estaba muy desanimada por lo que pudiera pasar con respecto a tener hijos.

Como un milagro considera la periodista Lussania Víquez el haber quedado embarazada. (Captura de pantalla)

Afirmó que en muchas ocasiones se peleó con Dios, porque no entendía por qué a ella le pasaban esas cosas y a otras personas que no querían o no esperaban tener bebés, sí les enviaba hijos.

En ese momento, también, la presentadora de Informe 11 reveló que estaba con una doctora que la hacía sentir muy bien y que si bien no le mentía, al menos no le quitaba la esperanza de ser madre.