¿Por qué Ítalo Marenco tuvo que bajar las orejas y disculparse públicamente?

Ítalo Marenco debió disculparse por unos comentarios que hizo en el programa "Giros". Captura.

Ítalo Marenco tuvo que disculparse públicamente por unos comentarios que hizo este jueves 11 de mayo en el programa “Giros”, donde bretea como presentador.

Lo dicho por el avispado muchacho no cayó nada bien a un sector de la audiencia del espacio matutino de Repretel canal 6, por lo que este viernes, en el Facebook de Giros, la televisora compartió un video en el que Ítalo ofreció disculpas.

¿Por qué se tuvo que disculpar el enérgico Ítalo? Por la misma razón que lo debieron hacer hace unos meses Natalia Monge y Montserrat del Castillo, presentadoras de “De boca en boca” de canal 7.

La cosa es que en Giros del jueves, los presentadores le dieron la bienvenida a la audiencia con una seguidilla de videos y música de diferentes géneros.

Entre las piezas que sonaron estuvo el éxito mexicano “Cielito Lindo”, pero no la versión original, sino una que sacó la banda surcoreana TFN.

Ítalo Marenco tuvo que hacer una disculpa pública

Al sonar la canción, Ítalo contó lo fan que era su suegra de esas bandas surcoreanas que han popularizado por todo el mundo el género musical “K-Pop”. El extrovertido muchacho dijo que la mamá de su esposa era seguidora de BTS, otra reconocida banda surcoreana.

“Vieras mi suegra lo que le gusta este grupo BTS. Saludos a mi suegrita que ya va a cumplir años. Ni sabe lo que están diciendo”, afirmó Marenco en un primer momento.

LEA MÁS: De boca en boca ofrece disculpas por comentarios “racistas” contra cantante de BTS

Pero la cosa no terminó ahí. “¿Para qué cantan en español si ni saben lo que dicen?”, continuó el presentador, a lo que su compañera Patricia Figueroa le respondió: “Lo están pronunciando perfecto”.

Hasta ahí todo iba bien, pero Ítalo siguió: “Es doblaje Paty”, y sin bastarle agregó: “Ya van a volar”, en referencia a los llamativos movimientos que hacían los integrantes de TFN al bailar la pieza y que él los imitaba.

“Están arrasando, para que mi suegra tenga camisas y pijamas. Viera lo que le gusta a mi suegrita linda (esos grupos surcoreanos). A mí no me gusta, sinceramente no me gusta que canten en español”, afirmó Marenco.

El presentador de Repretel hacía los comentarios al tiempo en que el video se reproducía y todos bailaban. Su peinado fue comparado con el de uno de los cantantes y él entre la fiesta que tenían declaró ser un BTS.

Luego, externó: “El harinal que ganan estos carajillos, Paty (Patricia Figueroa). Son como los Backstreet Boys chinos”.

Rafael Pérez, otro presentador del programa corrigió a Marenco porque el grupo es en realidad surcoreano a lo que Ítalo respondió: “Bueno de allá. ¿Usted cree que vengan esos maes aquí? Un aplauso para BTS aunque me caen bien mal”.

Todos esos comentarios no agradaron al club de fans de esas bandas en Costa Rica, quienes reclamaron a Repretel, como lo habían hecho a Teletica hace unos meses, y pidieron una disculpa.

La disculpa

Esa fue la disculpa que llegó este viernes, en la que Ítalo Marenco aseguró que nunca quiso ofender a nadie.

“Ofrezco mil disculpas a los fans de BTS y TFN por los comentarios expresados esta semana en un segmento del programa Giros y aclaro que lo que expresé se aleja del perfil del programa, de la línea editorial y de la posición de todos los compañeros comunicadores de Grupo Repretel”.

LEA MÁS: El K-Pop es uno de los géneros musicales más escuchados en el mundo este año

“La intención no fue ofender ni discriminar. Reproduje, inconscientemente, estereotipos y reconozco mi papel como referente y agradezco las observaciones que me permiten crecer y aprovecho para enviar un mensaje de tolerancia y de no a la discriminación”, manifestó Marenco en el video, que suma más de 1.500 me gusta y casi 500 comentarios.