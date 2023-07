¿Por qué Mauricio “El chunche” Montero no fue al último programa de Conexión Fútbol?

Mauricio "El chunche" Montero se integró a Conexión Fútbol en junio del 2022.

Conexión Fútbol salió del aire por tiempo indefinido este viernes y en el último programa no estuvieron presentes ni el exfutbolista Mauricio “El chunche” Montero, ni la presentadora María González.

Pablo Guzmán, el encargado del programa, justificó al aire que González no podía ir porque estaba fuera del país; pero del Chunche, solo dijo que no pudo llegar.

La Teja contactó este sábado al entrenador de fútbol para conocer las razones por las que se ausentó del último programa de Conexión, espacio en el que él llevaba trabajando desde junio del 2022.

Montero contó que tenía un compromiso deportivo que había sido planificado desde antes y que él le informó a Guzmán sobre la posibilidad de que no pudiera estar en el programa de cierre de temporada.

“Tenía la presentación del equipo de fútbol de Palmares y terminó pasadas las 7 de la noche (del viernes) y de Palmares hasta Chepe ya no me daba chance de llegar”, aseguró el Chunche.

El equipo de Palmares, que entrena Mauricio Montero, presentó a su planilla este viernes en una actividad que hizo en el redondel de toros de Palmares. Fotografía: Facebook.

Mau es entrenador del equipo de Palmares, que está en la Segunda División del fútbol nacional, y este viernes se presentó jugador por jugador en el redondel de toros del llamado pueblo para hacer amigos.

“Era una actividad que había sido planeada desde antes y mi presencia ahí era fundamental, no podía evitarla”, agregó Mau a este medio.

Ausentarse del último programa de Conexión le dolió al manudo, pero no tuvo de otra. “Sí, me dolió no estar ahí porque compartí un año con todos los compañeros y duelo no haber estado en el último programa y no despedirme de ellos y del público”, manifestó.

Solo María González y Mauricio Montero no estuvieron en el último programa de Conexión, que reunió a todo su elenco de la tercera temporada.

Montero comentó a La Teja el jueves que el programa de Repretel le significó mucho porque lo acercó en una faceta diferente a las nuevas generaciones.