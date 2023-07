Algo sorprendente cambió en la vida Mauricio “Chunche” Montero cuando entró a Conexión Fútbol

Mauricio Montero anunció de esta forma en las redes sociales de Conexión fútbol, el final de temporada del programa de Repretel. (Cortesía: Mauricio Montero)

Mauricio “Chunche” Montero vivió en carne propia los embates de ser parte de un programa como Conexión fútbol, que Repretel sacará del aire este viernes.

Según contó a La Teja el exfutbolista de Alajuelense, el programa de canal 11 lo acercó a las nuevas generaciones de una manera muy curiosa, donde las conversaciones sobre fútbol se quedaban a un lado.

“Donde me movía, ya la gente no me hablaba de La Liga o del fútbol, sino era de Conexión”, contó el ídolo manudo, quien había sido fichado para el programa el 13 de junio del año pasado.

LEA MÁS: Mauricio “Chunche” Montero cayó bien parado en Conexión Fútbol

Incluso relató que el efecto Conexión en él quedó muy a sus ojos hace 22 días, cuando de sorpresa le llegó una invitación a su Instagram a la fiesta de 10 años de un fan del programa del 11, que sale del aire con la posibilidad de regresar en algún otro momento.

A Mauricio Montero lo invitaron hace 22 días a una fiesta infantil en la que fue la sensación por ser el Chunche de Conexión. (Cortesía: Mauricio Montero)

“Me invitaron a ese cumpleaños, no conocía a nadie de la familia, pero iba porque la mamá del cumpleañero me invitó por Instagram y yo le dije que sí que con mucho gusto y esto fue una gran sorpresa también para mí. Los chiquillos que estaban en la fiesta me decían Chunche no por el fútbol, sino por Conexión”, contó.

Esa fiesta fue en Ciudad Colón, pero El Chunche dice que le pasa en cualquier lugar que vaya: todo alrededor suyo es “el Chunche de Conexión”.

“El programa tenía una aceptación muy grande, más en zonas alejadas de San José que cuando visitaba me daban papeles con nombres para saludos, me saludaban a mí, la gente me decía que qué bonito programa y ahora que se va a hacer este receso, la gente lo va a resentir”, afirmó Montero.

LEA MÁS: Mauricio “Chunche” Montero es la nueva ficha de Conexión Fútbol

Lo mismo le sucedió a Mau con dos visitas recientes que hizo a un centro comercial en Moravia. “Los niños, gente que nunca me había conocido, venían y para todo era el Chunche de Conexión, pero no eran solo niños, había gente joven, gente adulta, gente mayor y me decían que siempre veían el programa”, agregó.

Con niños y grandes compartió Mauricio Montero en la fiesta de cumpleaños a la que lo invitaron de sorpresa. (Cortesía: Mauricio Montero)

Otro Chunche

Ese gran cariño que recibió del público se lo debe en gran medida a Conexión fútbol, porque explicó que el programa le enseñó a la gente a un Mau muy distinto.

Por ese motivo es que el Chunche agradeció tanto a Repretel y a Pablo Guzmán por integrarlo al proyecto hace un año, aunque le estuvieron insistiendo durante un mes por el “sí”.

LEA MÁS: El programa Conexión Fútbol llega a su fin

“Para mí Conexión fue una experiencia muy grata y muy grande. Ahí hice cosas que normalmente no hacía y lo disfrutaba, y creo que la gente también en la casa disfrutaba de lo que hacíamos. Fue una bonita experiencia”, comentó Mauricio.

Ahora que tendrá las noches libres, los planes del Chunche son volver a echarse algunas mejengas y pasar tiempo en familia.

A la pantalla, Mau seguirá vinculado con el programa Contragolpe, de la periodista Gabriela Jiménez, que se transmite todos los lunes por el canal TD Más.

Mauricio Montero se integró a Conexión fútbol en junio del año pasado.

Ese es su único compromiso con la pantalla chica a partir de este viernes a las 9 de la noche, cuando Repretel desconectará del aire a Conexión.

Sin embargo, ante la creciente oferta de televisoras en el país, no es de extrañar que Multimedios, Canal 1 o el más nuevo ¡Opa!, se vayan a interesar por el Chunche. Sobre ese tema, esto dice él.

Mauricio Montero es entrenador del equipo de Palmares en la Segunda División.

LEA MÁS: Mauricio “Chunche” Montero está cerca de cumplirle una promesa a Palmares

“Todavía estoy muy tranquilo. Lo que sale, lo valoro y trato de ver si me sirve o no, porque no todo es plata, hay que valorar el tiempo de uno. Entonces ahí se valorará y se pondrá en la balanza”, mencionó.

Respecto a proyectos vinculados con el fútbol y su legado, actualmente Mau entrena al equipo de Palmares en la Segunda División y es muy solicitado para dar charlas sobre trabajo en equipo, liderazgo y valores, temas en los que habla desde su experiencia como un exjugador recordado en el país por su entrega y su desempeño.