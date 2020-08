Sí, estoy con más energía que nunca, además, la gente me lo ha pedido mucho, me dicen que necesitan escucharme y yo de ánimo estoy muy bien, en cuanto a lo físico, ya camino, ya puedo manejar y ya casi me dan de alta, por eso me he sentido excelente. Como estuve bastante tiempo en el hospital me acostumbré a levantarme temprano, que era algo que me costaba mucho, porque uno ahí adentro ya tenía que estar en el baño a las cinco de la mañana.