Porcionzón y gente del Chineadazo se despide Manguera, actor que popularizó el Galán en Informe 11

El programa El Chineadazo, propiedad de Carlos Ramos, “Porcionzón”, tiene desde esta semana una baja muy sensible, pues el querido actor y humorista Juan José Solano, mejor conocido como “Manguera”, decidió ponerle punto final a su carrera.

El popular Manguera, se dio a conocer en programas de canal 13; sin embargo, agarró más fama cuando fue incluido en las aventuras de El Gálán (personaje del actor Edgar Cartín), cuando salían en Informe 11 Las Historias.

Según explicaron en el página oficial de El Chineadazo, don Juan José llegó a la edad de jubilación y les hizo saber que no seguirá grabando más sketches de humor.

La noticia dejó un vacío enorme entre sus compañeros humoristas y todo el equipo del popular espacio de TD Más, porque obviamente, su humor y actuación era muy característica.

“Hoy tenemos sentimientos encontrados en El Chineadazo. Por un lado, nos da mucha alegría que nuestro gran amigo y compañero, Juan José Solano, conocido por todos como Manguera, haya alcanzado la edad de jubilarse y comience a disfrutar de esta merecida nueva etapa”.

“Por otro lado, es inevitable sentir un vacío enorme, pues Manguera ha decidido colgar el micrófono y no seguirá acompañándonos como invitado en nuestro talk show de comedia”, publicaron en la página del programa.

Varios seguidores del espacio, que se transmite los martes, a las 8 p.m., primero se asustaron, pues creyeron que Manguera se había muerto dado que el mensaje de despedida de sus compañeros iniciaba con un: “¡Hasta pronto, querido “Manguera”!

Sin embargo, después de leer el mensaje le desearon todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. ¡Feliz jubilación, querido Manguera!