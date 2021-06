– He trabajado mucho tiempo ahí en San Ramón. Me metí a ayudarle al equipo de baloncesto, al de fútbol, todo ad honorem (sin recibir pago). He estado en la dirección de proyectos para sacar a los jóvenes de las drogas y cosas así. No había estado es en nada relacionado con la política hasta ahora y me metí porque es cantonal y no un partido nacional. Hace unos días me llamaron del Partido LIRA (Liga Ramonense) para ofrecerme que postulara mi nombre y siguiera ayudando al cantón un poco más.