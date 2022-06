Presentador de Giros nos contó su casi fallida propuesta de matrimonio en Disney

Rafael Pérez y Marie Anne Soto ya tienen siete meses viviendo juntos. Cortesía

Al presentador Rafael Pérez, del programa Giros de canal 6, casi le echan a perder la romántica idea que preparó para pedirle matrimonio a su amada Marie Anne Soto en el Disneylandia de Orlando, Florida, en Estados Unidos.

Hace unos días se hizo viral la historia de un empleado del parque de Disney que arruinó la propuesta de matrimonio de una pareja que eligió como escenario el castillo de Michey Mouse para hacer inolvidable aquel romántico momento, razón por la cual el presentador nos contó su experiencia en noviembre del año pasado.

Rafa casi no suele hablar de su vida privada, pero esta vez hizo la excepción, pues es una historia muy vacilona y representa un momento muy especial junto a su pareja.

Y es que todo lo que había planeado para entregarle el anillo de compromiso a su novia casi termina en un fracaso porque ella no aparecía (se andaba comprando unas orejitas) y un empleado del parque ya los estaba quitando del lugar porque venía el ansiado desfile de los famosos personajes en sus carrozas.

A la pareja apenas le dio tiempo de tomarse esta foto para el recuerdo. Cortesía

El periodista ya tenía más de dos años de jalar con su novia y estaban con las vueltas para comprar casa por lo que este viaje a Disney era el momento perfecto para soprenderla con la propuesta de matrimonio.

“Pagamos una sesión de fotos de esas que ofrece el parque, estábamos haciendo fila y, justo cuando nos tomaran la foto yo iba a sacar el anillo, ese era el plan, pero ella estaba insiste e insiste que quería unas orejitas de Minnie. Había como 14 personas adelante de nosotros y cerca había una tienda y se fue. Ya íbamos nosotros con la foto y ella no llegaba y no llegaba, empezamos a pasar a la gente que estaba atrás y quedé de último, en eso llegó una muchacha que trabaja en el parque y nos dijo: ‘ya va a empezar el desfile necesito que se vayan’.

“Yo le insistía que me diera un minuto, que cómo me iba a hacer eso, que le iba a proponer matrimonio a mi novia, y me dijo, ‘en tres minutos pasa el desfile y si no llega los tengo que sacar de aquí’. Cuando la veo que viene corriendo con las orejas, pero ya la muchacha nos iba a quitar al fotógrafo, apenas Mari llegó yo me hinqué en carrera y le di el anillo, aunque al final quedó como de película porque apenas le puse el anillo arrancó el desfile. La gente nos aplaudía y nosotros corriendo para quitarnos de ahí, viera que congoja”, contó.

La propuesta de matrimonio del presentador en Disney por poco y termina atropellada por el desfile de los personajes. Cortesía

Anillo lo hizo sudar

Otro vacilón que al herediano, de 26 años, también le pasó antes de ese inolvidable momento, fue la odisea que vivió al comprar el anillo de compromiso durante el viaje sin que ella se diera cuenta.

#DelPy | TRISTIN | 😔



💍​Propuesta de matrimonio es arruinada por trabajador de Disney.



​🐭​La empresa del ratón se disculpó y ofreció compensar a la pareja.



📌NOTA:👇​pic.twitter.com/8Cc4KEruOz

👉https://t.co/CfX2J4sLPj — DELPY 📱🎬 (@delpynews) June 6, 2022

El día antes de la propuesta visitaron uno de los centros comerciales de Orlando y Marie Anne le puso el ojo a un anillo en una de las tiendas, entonces Rafa tuvo que ingeniárselas para comprarlo antes de ir al parque. Ellos andaban también con la hermana de su novia y el esposo.

“Yo decía, ‘¿cómo diablos hago para comprarlo si andamos juntos en el viaje, si todo lo estamos haciendo juntos y ya mañana vamos para Magic Kingdom?’.

“Me encerré en el baño del hotel a hacer que me bañaba para pensar cómo hacía y buscar si había que pedir algún permiso especial para hacer eso (la propuesta). Como andábamos con el esposo de mi cuñada (Jonathan) le tuve que contar lo que iba a hacer, porque ni ellos sabían y necesitaba ir por ese anillo”.

“Inventamos que yo tenía que ir a comprar una faja y que solo quedaban dos, que estaban baratísimas. Lo compramos (el anillo) y Jonathan lo que hizo fue guardarse la caja dentro de una media y llegamos al carro haciendo como si estuviéramos enojados porque ya no habían fajas. La caja hasta se rompió por andarla ahí en el pie y yo decía ‘¿cómo le voy a entregar el anillo con la caja rota?’”, recordó.

Al final se las ingenió y en una tienda dentro del parque consiguió otra cajita más bonita con el castillo dibujado y con la frase de Walt Disney: “La risa es atemporal. La imaginación no tiene edad. Y los sueños son para siempre”.

Rafa aseguró que nunca se había sentido tan nervioso y acongojado al mismo tiempo por todo lo que tuvo que correr para lograr sorprender al amor de su vida.

Buscando fecha

Aunque ya han pasado siete meses de ese hermoso momento la pareja aún no ha definido la fecha de su boda.

En diciembre les entregaron la casa que compraron en San Rafael de Heredia y para no dejarla tanto tiempo sola decidieron juntarse primero y gastar el dinero que tenían en amueblarla.

El presentador dice ser un hombre que cree mucho en el matrimonio por la iglesia y que espera que el sacramento lo puedan cumplir en algún momento, pero que por ahora les tocó priorizar los gastos. Además, a Marie Ann le falta poco para graduarse como nutricionista.

La pareja tiene tres perritas Venus, Malala y Luna, que son sus chineadas. Cortesía

“Nos estamos acomodando a la convivencia, ella está terminando su carrera porque trabaja y estudia, yo tengo dos trabajos (Giros y asesorías) y, pues bueno, estamos buscando fecha, definiendo si lo hacemos en un salón, al aire libre o en la playa, a lo que nos alcance el presupuesto”, dijo.

Ambos se conocieron en la universidad cuando empezaron a estudiar Ingeniería Industrial, pero al poco tiempo cambiaron de carrera y se dejaron de ver hasta que se reencontraron en el 2019 y nació el amor entre ellos.