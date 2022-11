Presentador de Giros Rafa Pérez cuenta cómo conquistó a una reina de belleza

El presentador de Giros, Rafa Pérez, celebró este sábado su cumple al lado de sus seres queridos, incluida una invitada especial que llegó a su vida hace poco, pero que lo tiene más que enamorado.

Hablamos de Mahyla Roth, una joven reina de belleza, que flechó a Rafita desde el primer momento en que se cruzaron.

La vida le tenía preparado algo diferente a lo que había planeado hace un año, cuando se comprometió en Disney con la que entonces era su pareja.

Meses después se rompió ese compromiso y tras un tiempo soltero, una nueva ilusión llegó para él, terminando de confirmarle que lo que está para uno, ni quitándose...

Presentador Rafa Pérez rompió su compromiso y ahora anda con reina de belleza

-¿Cómo va todo en su vida ahora que tiene una nueva pareja?

Me siento muy bien, contento, la vida es de etapas y de situaciones de las que uno crece y aprende y por eso en este momento estoy tranquilo y feliz. Nos conocimos en setiembre y llevamos poco de ser novios, algo que me gustaría aclarar es que yo no soy una persona irresponsable con los sentimientos de los demás y que entre una relación y otra hubo meses de diferencia.

-¿Cómo inició esa relación y cómo camina todo?

La conocí en la clínica de nutrición a la que yo voy. Yo tengo una maestría en mercadeo, trabajo en el canal y también hago asesorías a la clínica Garita Nutrition y ese día iba a ir con mi jefe a una cita médica y no me había dado chance de comer ni nada. Fui y me compré algo y cuando iba subiendo, ella iba abriendo la puerta y quedé impactadísimo, me dio pena, porque yo comiendo y esta mae guapísima. Le dije que qué lindos ojos y ella se echó una risilla.

Luego pregunté en la clínica que cómo se llamaba, la busqué en redes, la agregué y le empecé a hablar.

Rafa Pérez y su novia Mahyla Roth se lo tenían muy calladito.

-Le salió un gran premio de esa puerta, entonces...

Pues sí, yo no creo en las casualidades, yo pienso que Dios tiene todo fríamente calculado.

-La agregó, le empezó a hablar y ¿se ennoviaron rápido?

Más o menos, al principio no me dio mucha pelota, la verdad. Yo seguí insistiendo, pero no era por tener novia o como lagartazo, yo solo quería conocerla, empezamos a salir y una cosa llevó a la otra y ya se nos dio lo de tener una relación.

Yo creo que tenemos muy buena química y complicidad, nos llevamos muy bien y eso es importante en una pareja.

-Cuéntenos un poco de su novia...

El éxito de una persona exitosa no es tener un trabajo donde se gane millones, lo importante es que uno sea feliz y disfrute el camino hacia su meta y en ella he encontrado alguien con quien disfruto estar. Ella está estudiando sociología, va a estudiar otra carrera y en cuestión de 15 o 22 días se va para Japón a representar al país, entonces ahí la estamos apoyando con eso.

Los sábados vamos a comer algo rico, aunque ella pasa ocupada, en las mañanas vamos a caminar y tratamos de pasar buen tiempo juntos.

-¿Cómo es andar con una reina de belleza?

Es genuina, divertida, que no anda con poses, se muestra tal y como es ella. Lo que más me gusta es la personalidad, que es agradable y divertida, pero, además, es guapísima, yo la veo como la mujer más linda del mundo. Hace poco subió un video con una blusa celeste que yo quedé maravillado y ella es así en la vida real.

-¿Cómo se siente después de que se terminó un compromiso en este año con otra persona?

Pues todo bien, yo soy un caballero y no tengo nada qué decir de ella. Es una mujer extraordinaria y la relación llegó a su fin, simplemente nosotros no compartíamos ciertas cosas y espero que Dios la bendiga con todo lo que venga para ella.

Rafa Pérez y su novia se ven muy enamorados. Instagram.

-¿Cómo considera que ha sido este 2022 para usted?

Ha sido una montaña rusa de emociones, muchas cosas bonitas; en Giros he aprendido montones, he trabajado como periodista y en producción, tengo compañeros con mucha experiencia, que me han apadrinado mucho para que aprenda. Lo mismo a la hora de presentar, yo hablo con Patricia (Figueroa) de que el día que deje de sentir emoción, mejor me voy porque se habrá perdido la magia.

A Paty la quiero montones, con Ítalo me llevo superbién, al principio costó, era como más de lejitos, pero hemos compaginado mucho, somos como el agua y el aceite, pero nos llevamos excelente, en él he encontrado un amigo extraordinario, una persona en quien puedo confiar y divertirme montones y siempre está para escuchar y dar un buen consejo, lo mismo con Maricris, que es la más nueva del grupo, pero siempre se apunta al vacilón.

-Siempre es importante que la parte personal y la profesional estén en sintonía de alguna manera...

Totalmente, creo que el éxito de una persona es estar pleno y eso se logra teniendo a Dios en el corazón y a la familia y ya después las cosas empiezan a llegar por añadidura. Pero para mí Él es pilar fundamental, a veces uno cree que las cosas se están poniendo cuesta arriba y quizás son bendiciones que nos está enviando Dios para nuestras vidas.