Presentador de Giros vivió tremenda congoja para ir al canal y hasta llegó con ropa de la hermana

Rafael Pérez (izquierda) es uno de los presentadores de Giros de Repretel. Instagram

El presentador Rafael Pérez, de la revista Giros de Repretel, por poco y no llega al programa este miércoles por un problemita que tuvo al salir de su casa, pero al final y por más sorprendente que suene, hasta terminó llegando al canal con ropa de su hermana.

Rafa vive en Barva de Heredia y, según contó en su cuenta de Instagram, este miércoles salió a la hora acostumbrada para ir hasta La Uruca, pero conforme iba a avanzando en su carro se llevó la sorpresa que hubo un accidente y que iba a llegar más de una hora tarde.

Al ver que era casi imposible llegar a canal 6 antes de que iniciara el programa a las 8 a.m. le tocó ponerse a pensar a ver qué hacía y fue cuando recordó que su cuñado tiene moto.

“Llamo al novio de mi hermana por teléfono porque él tiene una moto para ver si estaba en la casa y si no tenía que ir a trabajar y me dice que sí. Entonces, de Oxígeno me devuelvo nuevamente y me da chance de llegar dejar mi carro e irme en moto porque había un accidente. Ustedes no saben la anécdota que fue eso, pero de verdad que les agradezco de corazón que me hayan ayudado”, dijo.

Rafa tuvo que ponerse la ropa que usa su hermana para andar en moto con su novio para ir bien protegido hasta el canal. Instagram

Rafa además contó que su hermana tuvo que prestarle su ropa de andar en motocicleta así como el casco para que su cuñado le salvara la tanda y así no llegar tarde al programa.

LEA MÁS: Presentador Rafa Pérez rompió su compromiso y ahora anda con reina de belleza

Antes de eso dice que hasta pensó dejar su carro parqueado a la orilla por donde el accidente y pagarle a un motociclista que lo llevara hasta Repretel. Sus compañeros del canal se quedaron bastante sorprendidos al verlo llegar en moto y todo despeinado por el casco.

Lo bueno es que supo cómo resolver y que al final sí pudo estar presente en el espacio mañanero del 6.