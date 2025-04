Presentadora de Teletica mostró su sorprendente cambio físico a pocos meses de ser mamá

La chef Sophia Rodríguez es presentadora del espacio ¡Qué buena tarde! de Teletica los miércoles. (Instagram QBT/redes)

La chef Sophia Rodríguez no suele subir fotos en traje de baño, pero en esta Semana Santa hizo la excepción porque quiso mostrar su sorprendente cambio físico a pocos meses de ser mamá.

A los cuatro meses del nacimiento de su hija, Juliana, se propuso hacer algo de ejercicio en su casa, con ayuda de un instructor personal, y ponerle bonito cuatro días a la semana. En ese momento pesaba 73 kilos.

De entonces, ya han pasado 20 meses en los cuales logró bajar 10 kilos y ahora luce un abdomen más plano.

Dicha revelación la hizo para hacer un llamado a aquellas mujeres que han pasado por un embarazo y no han logrado bajar ese peso de más que les dejó la pancita, no sin antes recordarles que todo se logra con disciplina y buena voluntad.

La chef Sophia Rodríguez hace ejercicios cuatro veces a la semana en su casa. (Instagram/Instagram)

“Nada es de la noche a la mañana. Que no hay crema mágica, que no hay pastilla milagrosa, no hay rutina o dieta con poderes increíbles, ni máquina que lo haga por vos. Nada de eso sirve”, dijo.

Además, recalcó que no todo lo que se ve en redes sociales es cierto y mucho menos cuando algunos creadores de contenido promueven productos o técnicas para bajar de peso de manera irresponsable.

“Venden lo que sea, muchas veces ocultando cirugías y tanta cosa que puede llevar a otros a sentir frustración de no conseguir los mismos resultados”, publicó.

Así luce ahora la chef Sophia Rodríguez a 20 meses de dar a luz a su hija. (Instagram/Instagram)

La presentadora de ¡Qué buena tarde!, de canal 7, también expresó su deseo de que dejen el “bombardeo de vientres perfectos” y que vean el ejercicio no como un método solo para bajar de peso, sino como “el medio para ganar salud”.