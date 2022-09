Presentadora Shirley Álvarez se fue de “luna de miel” con Daniel Vargas

El lunes Shirley Álvarez y Daniel Vargas se subieron al avión rumbo a unas merecidas vacaciones. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Shirley Álvarez estaba deseando que terminara Dancing with the Stars y no precisamente porque ansiaba saber cuál pareja sería la ganadora de esta temporada.

La presentadora solo estaba esperando que concluyera el programa para poder irse “de luna de miel” con su novio Daniel Vargas.

La pareja viajó el lunes rumbo hacia Cancún, México, donde pasarán los próximos días descansando y conociendo la ciudad mexicana.

Ambos querían pasar unos días solos porque a mediados de octubre el famoso chef y deportista se va para Ecuador por varias semanas para seguir con su entrenamiento personal para tratar de cumplir su reto de subir el monte Everest, en la frontera entre China y Nepal, el próximo año.

Daniel y Shirley ya no ocultan su amor como al principio.

Aunque al principio de su relación ambos intentaron mantener en secreto su amor, durante el programa de baile se destaparon y hasta Daniel intentó besarla frente a las cámaras cuando fue invitado en una de las galas.

De hecho, el galán no se perdió ni una sola gala y siempre estaba entre el público admirando el trabajo de su amada.

Esta escapadita de fijo les ayudará a fortalecer más la relación y relajarse un poco luego de tantos meses de arduo trabajo para ambos. ¡Qué viva el amor!