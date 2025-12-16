Presentadora Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras recaída de su enfermedad

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver tenían un programa llamado Mont & Joe muy popular en México.

La salud de la conductora mexicana Yolanda Andrade vuelve a generar preocupación entre sus seguidores y el medio artístico, luego de trascender que habría sido hospitalizada nuevamente tras presentar una recaída.

La información fue dada a conocer por el periodista Jorge Carbajal en su canal de YouTube En Shock, donde pidió manejar el tema con respeto y empatía.

Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que encendió las alarmas. En las imágenes se observa a Andrade siendo trasladada en camilla hacia el interior de un centro médico, situación que inquietó al público debido a que ni la conductora ni su familia han emitido un pronunciamiento oficial.

Durante su transmisión, Carbajal aseguró que Yolanda permanece internada desde hace varios días y que esta hospitalización responde a un nuevo episodio en su delicado estado de salud.

Yolanda Andrade, conductora y actriz mexicana, sufre de un aneurisma cerebral. (redes/Instagram)

“Ahorita necesitamos puras cosas buenas, oraciones y buena vibra”, expresó el comunicador, quien destacó el cariño que la presentadora ha cosechado a lo largo de los años.

El periodista recordó que semanas atrás la conductora había sido vista con mejor semblante e incluso mostrando avances en su recuperación, lo que hace que este retroceso resulte especialmente sensible.

Según explicó, su organismo se ha visto afectado por los múltiples procedimientos médicos que ha enfrentado, aunque se mantiene bajo el cuidado de especialistas.

Desde el 2023, la reconocida mexicana fue hospitalizada tras fuertes dolores y estudios médicos que detectaron un aneurisma cerebral, una dilatación de una arteria en el cerebro que puede ser muy peligrosa si se rompe.