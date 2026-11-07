Presentadores de canal 8 juntaron sus mundos opuestos y estrenaron pódcast que promete sacar chispas

Alejandro Ramírez, presentador de Telediario Internacional de canal 8, suele ser muy serio al presentar. (redes/Instagram)

Quienes los ven en televisión podrían pensar que tienen poco en común, pero precisamente sus diferencias fueron las que llevaron a dos presentadores de canal 8 a unirse para emprender una nueva aventura fuera de las cámaras.

Se trata de Alejandro Ramírez, quien aparece con su estilo serio y formal al frente de Telediario Internacional, y del periodista Gustavo Retana Goñi, conocido como Tavo, presentador del programa Alerta 8.

Ambos decidieron unir sus personalidades en un pódcast al que bautizaron “Polos Opuestos, dos mundos y un podcast”, una propuesta en la que hablarán de distintos temas, pero desde perspectivas muy diferentes y con mucho sentido del humor.

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Los periodista de canal 8 estrenaron su podcast este 6 de noviembre y se puede ver por YouTube. (Cortesía/Cortesía)

Y es que, según explicó Retana, las diferencias entre ambos son bastante marcadas. Mientras Alejandro es un hombre delicado, de gustos finos y amante de viajar a destinos y lugares lujosos, Tavo se describe como alguien más de barrio, humilde y hasta malhablado o “mapucho”, como decimos los ticos.

“Yo soy el polo y Alejandro es el opuesto. Entonces ustedes me entenderán por dónde van las cosas: desde el punto de vista incorrecto y el punto de vista correcto”, comentó Retana entre risas.

El podcast se estrenó este viernes 6 de noviembre y la intención es que cada episodio permita conocer un poco más a ambos, sus ocurrencias y las diferencias que tienen al analizar distintos asuntos.

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Gustavo Retana Goñi, periodista de Alerta 8 de canal 8, dice ser de barrio.

Alejandro nos contó que ya tienen tres programas grabados, uno sobre tradiciones navideñas, por aquello de alguna eventualidad, y una vez que estén al día con las grabaciones, comenzar a incorporar temas de actualidad.

Así que la apuesta de estos dos periodistas es demostrar que, aunque uno sea más fino y el otro más de barrio, las diferencias también pueden convertirse en una buena combinación para entretener y llevarse bien.