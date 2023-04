Presentadores de De boca en boca le responden al filazo de Fabiola Herra

Mauricio Hoffmann, Natalia Monge, Montserrat del Castillo y Bosmark Méndez son los presentadores de 'De boca en boca'. Foto: Facebook de De boca en boca

Bismarck Méndez, Mauricio Hoffmann, Montserrat Del Castillo y Natalia Monge respondieron al filazo que les mandó Fabiola Herra al decir que ella no tiene por qué hablarles de su vida privada, cuando ellos nunca lo hacen.

Fabi se mostró molesta luego de la consulta que le hizo un periodista de De boca en boca sobre su relación con el doctor Rodrigo Marín y les mandó el mensaje a los presentadores.

Una vez que dieron las declaraciones de la periodista, cada uno reaccionó a su manera, unos le pusieron un poco más de picante al tema y otros optaron por llevar la fiesta en paz.

“Yo mi vida privada la tengo como eso, como vida privada, por eso es que no me pongo a hacer canjes, no me pongo a decir que es mi novia o mi esposa, pero por eso es que es mi vida es así, pero si usted expone su vida privada en sus redes sociales, por supuesto que la gente se va a preguntar, además, somos figuras públicas. Además, no nos enojemos, Fabi, somos de los mismos”, le dijo Bismarck.

A Fabiola Herra no le gusta que le pregunten sobre Rodrigo Marín. Instagram

Mauricio lo siguió y le tiró fuerte.

“Mi tema personal, he estado en algunas situaciones en las que he tenido que dar la cara, aunque no he querido, pero por respeto al público lo he tenido que hacer, en su debido momento, porque en esas situaciones se ha llevado un proceso legal y cuando he podido, lo he hecho. No me he escondido, ni me he negado, sabiendo de que soy figura pública.

“Fabi, estabas un poquito tensa, vos sos periodista de espectáculos, trabajaste en un medio de comunicación y nosotros andamos en la búsqueda de la noticia, así como vos también en algunas otras ocasiones has necesitado de nosotros para ayudarte en alguna otra situación, en este momento estamos buscando tu punto de vista en respecto a esto que estás inmersa”, señaló Mauricio.

Natalia y Montserrat dijeron que le respetan que ella no quiera hablar, pero que debería de aprender a no tomarse las cosas personales y acordarse de que es una figura pública.

Después de eso, se dedicaron a presentar imágenes de entrevistas anteriores o de fotos que compartió Fabiola en sus redes sociales como para demostrar que fue ella la que hizo su relación pública.